FestCampos Cultural – Palestras Presenciais

Data: 20 de maio – 08h30

Luciana Falcão – Processo criativo para campanhas de marketing de lançamentos para cinema

Como um filme chega nas salas de cinema? É um caminho simples? Essas perguntas já podem ter passado pela cabeça das pessoas. Todo esse caminho que o Marketing faz para os filmes seguirem pelo caminho até as salas com uma divulgação bem estrutura será apresentado na palestra “Processo criativo para campanhas de marketing de lançamentos para cinema”

Data: 20 de maio – 09h30

André Deak – Uma conversa sobre os mapas afetivos

A cidade em que cada um vive tem uma geografia específica: bairros mais importantes, bairros inexistentes (que estão no mapa geográfico, mas que não tem nenhum significado para quem nunca esteve lá). Toda cidade tem no imaginário de cada cidadão um mapa diferente. Ruas e bairros recebem um nome nos mapas e outro entre seus moradores. Locais pouco explorados ou locais conhecidos por muitos, ganham uma abordagem particular do morador, do visitante, do admirador. A proposta é registrar algumas dessas cidades imaginárias numa interação com os alunos.

Data: 20 de maio – 10h30

Felipe Lavignatti – Existe muita arte fora do museu

O que é arte? Quem define o que é? Quais são os critérios para isso? E onde ela está? Não só nos museus, mas fora deles também. Em Campos, sua cidade, também. A arquitetura da cidade é o maior exemplo disso. Vamos navegar por essa história e ensinar a identificar a arte fora do museu. Ainda há a possibilidade de os alunos, em grupos, duplas ou trios, pesquisem e produzam conteúdos novos para a plataforma.

Pode-se fazer qualquer recorte: por artista, por cidade, por categorias. Podemos usar o site www.arteforadomuseu.com.br para enviar o material. O comprovante do envio pode ser mostrado ao professor, garantindo que o trabalho foi executado na aula.

Data: 20 de maio – 11h30

Cynthia Alario – Cinema, processos criativos, e sustentabilidade

A partir da experiência do primeiro cinema itinerante brasileiro movido à energia solar – CINESOLAR, Cynthia Alario traçará um paralelo entre os processos criativos com foco no cinema e na sustentabilidade. Como mudar e transformar o mundo com arte e ações de impacto ambiental positivo? Além da explanação sobre o projeto e sua trajetória de criação até a execução, serão propostos exercícios com os participantes a fim de estimular a criatividade e uma maior interação com temas sustentáveis.