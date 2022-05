Toriba Musical – Antologia do Samba-Canção

MARCO BERNARDO, piano e voz

No programa, entre outras, canções populares como “Jura!” – samba-canção; ” Gosto Que Me Enrosco (Florzinha)” – choro – canção; ” O Pé de Anjo” – marcha carnavalesca; ” Quem São Eles? (Não Era Assim Que Meu Bem Chorava)” – samba carioca.

A programação musical do Hotel Toriba, sob a direção artística de Antonio Luiz Barker, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais.

