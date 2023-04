Arnaldo Antunes e Vitor Araújo: “Lágrimas no Mar” | 2º Arte no Outono – Todas as Vozes



Data: 20 de maio de 2023, 19h

Local: Auditório Claudio Santoro, Campos do Jordão – SP

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão – SP

Valores:

Compra individual: R$ 80 inteira | R$ 40 meia

Promocional Jordanense: R$ 60 (Para jordanenses que não se enquadram no valor de meia-entrada. Obrigatória a apresentação de comprovante de endereço no dia do evento. Valor não cumulativo com a meia-entrada)

Site: https://site.bileto.sympla.com.br/artenooutono/



Classificação livre



DESCRIÇÃO

Acompanhado do pianista pernambucano Vitor Araújo, Arnaldo Antunes apresenta seu mais novo show “Lágrimas no Mar” a partir do recém-lançado álbum de mesmo nome. Em formato de voz e piano, a setlist parte da introspecção, mas que, em contato com o público, ganha dimensões de sentimento compartilhado. “Fim de Festa”, “Como 2 e 2” e “Lágrimas no Mar” são canções certas no repertório, que terá também composições de outras fases da carreira de Arnaldo e poemas entoados ao longo da apresentação.



Um show intimista que irá te encantar na cidade mais alta do Brasil!