Liniker: “Indigo Borboleta Anil” | 2º Arte no Outono – Todas as Vozes



Data: 06 de maio de 2023, 19h

Local: Auditório Claudio Santoro, Campos do Jordão – SP

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão – SP

Valores:

Compra individual: R$ 80 inteira | R$ 40 meia

Promocional Jordanense: R$ 60 (Para jordanenses que não se enquadram no valor de meia-entrada. Obrigatória a apresentação de comprovante de endereço no dia do evento. Valor não cumulativo com a meia-entrada)

Site: https://site.bileto.sympla.com.br/artenooutono/



Classificação livre



DESCRIÇÃO

Abrindo o 2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes”, em Campos do Jordão, a cantora e compositora Liniker estreia na Serra da Mantiqueira com a turnê de seu primeiro disco-solo “Indigo Borboleta Anil”, vencedor do Grammy Latino 2022 na categoria “Melhor álbum de música popular brasileira”. Neste show, que tem direção musical assinada pela própria artista ao lado de Julio Fejuca, o público encontra canções como “Baby 95”, “Mel”, “Diz Quanto Custa”, além de músicas que marcaram sua carreira.



Um momento único na cidade mais alta do Brasil. Não perca!