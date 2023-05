Família no Museu: Pintura com Massinha

Em maio é comemorado o Dia das Mães e também o Dia da Família. Em homenagem, o núcleo educativo irá oferecer uma atividade que se relacione com o tema Maternidade, tão presente no Museu Felícia Leirner. O objetivo é discutir, a partir da confecção de reproduções das obras de Felícia Leirner, feitas de pintura com massinha, um pouco mais sobre esse assunto abordado nas obras da artista.