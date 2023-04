Luiza Possi | 2º Arte no Outono – Todas as Vozes

Data: 07 de maio de 2023, 11h

Local: Auditório Claudio Santoro, Campos do Jordão – SP

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão – SP

Valores:

Compra individual: R$ 80 inteira | R$ 40 meia

Promocional Jordanense: R$ 60 (Para jordanenses que não se enquadram no valor de meia-entrada. Obrigatória a apresentação de comprovante de endereço no dia do evento. Valor não cumulativo com a meia-entrada)

Site: https://site.bileto.sympla.com.br/artenooutono/



Classificação livre



DESCRIÇÃO

Luiza Possi chega a Campos do Jordão pronta para comemorar seus 20 anos de carreira, completos em 2022. Neste show, ela revisita seu antigo repertório, apresentando grandes canções de sucesso que percorreram sua trajetória: desde o primeiro álbum, com “Além do Arco-Íris”, tema da novela Chocolate com Pimenta, da TV Globo, “Ainda É Tudo Seu”, “Dias Iguais”, até seus últimos lançamentos, como “Agridoce”, “Amor Sem Pausa”, “Waze” e “Frio na Barriga”.



Vai ser um domingo muito especial, não perca!



Um momento único na cidade mais alta do Brasil. Não perca!