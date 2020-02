Carnaval 2020 em Campos do Jordão – Veja as Atrações

Festival de Músicas Carnavalescas

Na sexta-feira de Carnaval será realizado o Festival de Música Carnavalescas.

A atração acontece na Concha Acústica do Capivari a partir das 19h e vai premiar as três melhores marchinhas inéditas, além de eleger e também premiar o Rei Momo, a Rainha do Carnaval 2020 e as 1ª e 2ª Princesas.

