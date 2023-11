Campos do Jordão recebe 1ª edição do festival gastronômico Restaurant Week

O Campos do Jordão Restaurant Week acontece neste mês de novembro e oferecerá menu completo por preços fixos

Campos do Jordão recebe neste mês de novembro a primeira edição do festival gastronômico ‘Restaurant Week’, que acontece em todo país, e seleciona pratos dos principais restaurantes da cidade para participar do evento.

De acordo Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week. , o objetivo é movimentar e aquecer o mercado gastronômico. “Durante o evento, estabelecimentos selecionados preparam um menu especial e temático com preços fixos para atrair clientes, e assim movimentamos as casas e a cidade. A primeira edição em Campos do Jordão promete”, conta.

Intitulado de Campos do Jordão Restaurant Week, o festival traz como tema para essa edição os “Biomas Brasileiros”, que traz uma biodiversidade dos diferentes biomas do país através da culinária. “Da Floresta Amazônica até o Pantanal e o Cerrado, o tema proporcionará aos restaurantes liberdade na hora da criação dos pratos, destacando cada ingrediente e as riquezas culturais do nosso país. Com certeza o público ficará com água na boca”, adianta Fernando.

Com menus completos com entrada, prato principal e sobremesa, a 1ª edição do festival em Campos do Jordão seguirá quatro categorias de menu Tradicional, Plus Premium e Diamond. Os valores partem de R$54,90 até R$149,00. Os rótulos da Cervejaria Baden Baden também farão parte da experiência gastronômica do festival.

Os restaurantes que queiram participar desta 1ª edição podem entrar em contato com a equipe da Restaurant Week pelo telefone (11)97527-6600. As inscrições seguem abertas até dia 15 de novembro.

Sobre a Restaurant Week

A Restaurant Week nasceu há 16 anos e já passou por mais de 20 cidades brasileiras. O objetivo do festival é reunir os melhores restaurantes das regiões e dar oportunidade a todos saborearem menus de chefs renomados com preços acessíveis.