Celebrando a Páscoa das Artes: Um Projeto que Emana Cores e Diversidade Artística

Uma iniciativa vibrante em Campos do Jordão inaugura a temporada de outono-inverno logo após o Carnaval, promovendo uma festa grandiosa das artes.

Recomeço, arte e inovação são palavras que encapsulam o Projeto “Páscoa das Artes: a oportunidade de recomeçar”. Idealizada de maneira independente por Rayssa Jacob, empresária do setor de turismo e eventos em Campos do Jordão, essa ação inovadora acontecerá de 23 de fevereiro a 07 de abril. Seu objetivo é celebrar a diversidade artística e reconectar a cidade mais alta do Brasil com a cultura e o entretenimento.

Os diversos jardins, parques e bosques se tornarão centros de atividades, destacando-se uma exposição única de 150 ovos gigantes personalizados por artistas locais e regionais, bem como por alunos de escolas públicas. Alguns desses ovos serão ilustrados com desenhos selecionados de estudantes.

Projetado para surpreender públicos variados, desde crianças até empresários, artistas locais, turistas, amantes da natureza e entusiastas da arte, esse itinerário de cores é um convite para explorar áreas verdes e desfrutar de momentos tranquilos durante a quaresma, quando a cidade se acalma.

Para tornar a ativação mais dinâmica e interativa, os visitantes receberão um mapa ilustrativo para participar de uma verdadeira “caça aos ovos”, desvendando enigmas para descobrir o “Ovo de Ouro”. Tudo isso, aliado aos encantos naturais e pontos turísticos da cidade mais alta do Brasil.

A escolha de 150 ovos não foi aleatória. Em abril de 2024, Campos do Jordão celebra 150 anos de história, preparando-se para se reinventar e olhar para o futuro. O projeto busca desvincular estereótipos das comemorações tradicionais da Páscoa, difundindo o real simbolismo do ovo como renascimento e prosperidade, presente em diversas culturas ao redor do mundo, como nas tradições das pêssankas ucranianas.

Lançado em 16 de janeiro na Secretaria de Turismo de Campos do Jordão, o “Páscoa das Artes” aspira a ser um marco, envolvendo toda a comunidade. O objetivo audacioso é tornar-se o principal evento de abertura da temporada de outono-inverno em Campos do Jordão, fortalecendo o turismo, revitalizando o consumo de arte e cultura, impulsionando a economia criativa e atraindo um novo perfil de público para a cidade.

Rayssa Jacob, a idealizadora do projeto, expressa sua alegria: “É uma grande felicidade retornar ao mercado com este projeto que desenvolvo de coração. Acredito que o entretenimento é o futuro de Campos do Jordão, e é assim que celebraremos os 150 anos de nossa cidade: com muita arte, cultura e grande estilo!”