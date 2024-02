Benilson Toniolo, Secretário de Cultura de Campos do Jordão, Lança Romance “Barra-dos-Meninos”

Tempo de Leitura: 2 minutos

Campos do Jordão, SP – No próximo sábado, dia 2 de março, às 15h, o Secretário de Valorização da Cultura de Campos do Jordão, Benilson Toniolo, apresentará seu mais recente livro, “Barra-dos-Meninos”, na Casa da Xilogravura da cidade. Nascido em Santos, SP, e residente em Campos do Jordão desde 1999, Toniolo conta com 26 publicações em seu currículo, abrangendo poesia, contos, crônicas, memórias, arte e biografia.

“Barra-dos-Meninos”: Uma Metáfora da História e Cultura Brasileira

O romance “Barra-dos-Meninos” transporta os leitores para um lugarejo fictício situado entre os estados da Bahia e de Sergipe. Com a chegada de novos personagens – um pastor evangélico, sua esposa e uma estudante de dança – a rotina dessa comunidade é profundamente afetada. Eles não apenas influenciam a vida dos moradores locais, mas também tentam desvendar os segredos por trás da subsistência do lugar, que depende dos recursos retirados do mangue e do rio.

Os nativos de Barra-dos-Meninos inicialmente resistem à presença dos forasteiros, mas logo começam a questionar suas próprias condições de vida e as dificuldades enfrentadas. Inspirado por figuras como Josué de Castro, João Cabral de Melo Neto e José Condé, o romance destaca a cultura e a paisagem do Nordeste brasileiro como pano de fundo, apresentando-se como uma metáfora poderosa da história e destino do povo brasileiro.