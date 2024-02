Câmara Municipal de Campos do Jordão Emite Nota de Pesar: Vereador Luizão

Tempo de Leitura: 2 minutos

Com profundo pesar, a Câmara Municipal de Campos do Jordão comunica o falecimento do Vereador Luiz Alberto de Oliveira, o Luizão, ocorrido na manhã de 23 de fevereiro. Luizão era Vice-Presidente da Mesa Diretora da Casa de Leis e deixa um legado de dedicação e compromisso com o município.

Vereador e Pastor e um atuante defensor incansável dos direitos da população, Luizão se destacou por sua liderança e trabalho em prol da comunidade. Sua trajetória política foi marcada por relevantes contribuições para o desenvolvimento de Campos do Jordão e em Santo Antônio do Pinhal, onde também foi Vereador, especialmente na área de segurança pública, por sua atuação de mais de 30 anos como Policial Civil, e na defesa dos que mais necessitam.

Além de sua brilhante carreira política, Luizão era marido e um pai dedicado e amoroso. Deixa saudades em seus três filhos, que herdaram sua paixão por Campos do Jordão e compromisso com o próximo.

Neste momento de luto, a Câmara Municipal de Campos do Jordão se solidariza com familiares, amigos e admiradores do Vereador Luizão. Que sua memória seja eternamente lembrada por sua paixão pela população jordanense e seu incansável trabalho em prol de Campos do Jordão.