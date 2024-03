Campos do Jordão sediará um congresso de jornalismo com foco em Turismo de Luxo e Sustentabilidade

Tempo de Leitura: 2 minutos

Campos do Jordão se prepara para sediar o 13º Congresso de Jornalismo e Profissionais de Turismo, com foco no tema “Turismo de Luxo e Sustentabilidade”. O evento está marcado para o dia 9 de março de 2024. Organizado pelo programa Viaje Por Aí, em parceria com a Organização Mundial de Jornalismo de Turismo, a Prefeitura de Campos do Jordão e a Associação Cozinha da Montanha, o congresso está atraindo a atenção de especialistas e entusiastas do turismo de todo o mundo.

O aspecto mais notável desta edição é a abertura ao público em geral, proporcionando uma oportunidade única para estudantes, profissionais e amantes de viagens se juntarem a jornalistas renomados e líderes do setor para uma imersão no universo do turismo sustentável e de alto padrão.

Com uma presença internacional significativa, o evento contará com a participação de 35 jornalistas vindos de diversos países da América Latina. Além de participarem das atividades do congresso, esses profissionais também embarcarão em uma emocionante viagem pela região após o evento, explorando e compartilhando suas descobertas sobre as belezas naturais e culturais de Campos do Jordão e arredores.

O congresso reunirá líderes da indústria do turismo e jornalistas especializados para discutir as tendências mais recentes e os desafios enfrentados pelo setor. Os participantes terão acesso a palestras inspiradoras, debates instigantes e insights exclusivos sobre os principais destinos turísticos.

Além disso, o evento oferecerá uma plataforma excepcional para networking, permitindo que os participantes estabeleçam conexões valiosas e compartilhem ideias inovadoras no campo do turismo. Com a deslumbrante paisagem de Campos do Jordão como pano de fundo, os participantes também terão a oportunidade de explorar as opções de turismo local e desfrutar de experiências únicas na região.

Um dos pontos centrais das discussões será a promoção do turismo de luxo de forma sustentável, destacando a importância da conservação ambiental, da preservação da cultura local e do impacto social positivo. Para aqueles interessados no futuro do turismo, esta é uma oportunidade imperdível para aprender com os principais especialistas do setor e contribuir para um desenvolvimento mais sustentável da indústria.

Os interessados em participar deste evento de destaque podem garantir sua presença realizando a inscrição através da página do evento no Sympla. Não perca a chance de se juntar a uma comunidade global de jornalistas, profissionais do turismo e entusiastas para celebrar e explorar os desafios e oportunidades do Turismo de Luxo e Sustentabilidade em Campos do Jordão.