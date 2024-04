Campos do Jordão recebe 3ª edição do Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil no dia 28 de abril.

Tempo de Leitura: 2 minutos

Acontece em Campos do Jordão no próximo dia 28 de Abril, véspera da cidade completar 150 anos, a esperada volta do Giro d’Itália Ride Like a Pro Brasil. O evento originalmente nasceu na Itália, teve sua primeira edição em 1909 e é reconhecido como uma das competições de ciclismo de estrada mais prestigiadas do mundo, volta a acontecer em sua versão amadora em Campos do Jordão pela terceira vez.

Com seus 21 estágios desafiadores, que destacam as deslumbrantes paisagens da Itália, o Giro d’Itália é uma verdadeira celebração do esporte e da cultura ciclística. Em sua última edição em Campos do Jordão, em 2022, o evento deixou sua marca na cidade e agora retorna com ainda mais vigor, prometendo uma experiência inesquecível para ciclistas amadores de todo o Brasil.

O evento, destinado a 2.500 ciclistas amadores maiores de 18 anos, oferecerá três opções de percursos inéditos: 112 km, 63 km e um emocionante percurso de 54 km pela deslumbrante Serra da Mantiqueira. Além do desafio esportivo, os participantes terão a oportunidade de vivenciar a cultura local, desfrutando da música e da gastronomia típica da região.

Fábio Oliveira, sócio-diretor do projeto no Brasil, destaca: “Queremos que os ciclistas amadores no Brasil sintam a emoção e o desafio que os profissionais enfrentam no Giro d’Itália. A Serra da Mantiqueira, com sua beleza e terreno desafiador, é o palco perfeito para essa experiência.”

Esta iniciativa faz parte da estratégia da RCS Sports, detentora da marca Giro d’Itália, de conectar a marca com fãs de ciclismo em todo o mundo. A escolha de Campos do Jordão como sede reforça o compromisso da RCS em buscar destinos que ofereçam não apenas uma comunidade ciclística apaixonada, mas também paisagens que rivalizem com as da Itália.

A segurança dos participantes é uma prioridade no evento, com estradas e rodovias fechadas para o tráfego. Além disso, os ciclistas terão a oportunidade de experimentar trechos de gravel, característicos da versão original do evento. O percurso mais longo, de 112 km, promete ser um verdadeiro teste de resistência, com desafios como a Serra do Paiol.

Campos do Jordão foi escolhida como anfitriã devido à sua infraestrutura de alta qualidade, com hotéis renomados, restaurantes excepcionais e atrações turísticas que prometem enriquecer a estadia de todos os visitantes.

Sobre o Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil:

O Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil oferece uma experiência única que reflete e celebra os valores centenários do Giro d’Itália: sacrifício, esforço físico e fair play. O desafio está marcado para o dia 28 de abril de 2024, na deslumbrante Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão.