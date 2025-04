Campos do Jordão define pontos de fiscalização do trânsito por câmeras do COI

Fiscalização do trânsito começa sexta-feira, dia 11/04 - Foto @correianews

Após duas semanas de campanha de conscientização, a prefeitura de Campos do Jordão inicia nesta sexta-feira, 11 de abril, a fiscalização do trânsito utilizando as câmeras do COI, Centro de Operações Integradas. Trata-se de um reforço importante para o Departamento de Segurança Viária, DSV, que passa a contar a partir de agora com o apoio da tecnologia para coibir infrações, como por exemplo usar o celular ao dirigir, estacionar em local proibido, fazer conversões irregulares, entre outras.

A intenção da prefeitura é monitorar 20 pontos considerados estratégicos que foram definidos após uma análise técnica. Caneta e papel na mão para anotar os locais onde os olhos eletrônicos vão ficar atentos ao comportamento dos motoristas e efetivamente multar quem desrespeitar as leis de trânsito.

Locais de fiscalização por câmeras do COI

Fiscalização ocorre em 20 locais - Foto @correianews

Trevo da Vila Albertina Trevo da Vila Santa Cruz Caixa Econômica Cruzamento do Bradesco Oposto ao Gazebo Arca de Noé Final da Av. Brigadeiro Jordão Colégio Objetivo Oposto ao Supermercado Roma Rua Brigadeiro Jordão (atrás do COI) Escola SEA Santa Cruz (próximo à Escola Lucilla) Rotatória do Cavalo Ducha de Prata Hotel Estoril Escola Tancredo de Almeida Neves (atrás da Serra dos Pinhos) Cruzamento do Alto da Boa Vista x Campista PSF Recanto Feliz Trevo do Horto x Minalba Rotatória sentido bairro Zé Macaco

Os locais onde a fiscalização eletrônica do trânsito será feita foram definidos com base em dados técnicos. Os critérios para a escolha são o fluxo de veículos, a estrutura da via e o histórico de infrações. De acordo com a prefeitura, as multas só serão emitidas após análise manual por parte dos agentes do DSV.

Segundo o Secretário de Segurança e Cidadania, Márcio Nogueira, a função da medida não é apenas punitiva. “Essa é uma etapa importante do COI, que vai permitir maior agilidade nas ações de trânsito e segurança. As câmeras, além de coibir infrações, também vão auxiliar em situações emergenciais, reforçando o papel estratégico da tecnologia”, disse.