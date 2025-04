Prefeitura de Campos do Jordão apresenta balanço dos 100 dias de governo

Balanço dos 100 dias apresentou 10 ações. Lista de promessas continua grande - Foto @correianews

A administração de Carlos Eduardo (Cae) completou no último dia 10 de abril 100 dias à frente da prefeitura de Campos do Jordão. O período é estratégico pois serve de parâmetro para que especialistas, a imprensa e a população conheçam o estilo do governante e analisem a sua capacidade de cumprir as promessas de campanha. Segundo o balanço divulgado pela prefeitura, 10 ações foram realizadas nas áreas da saúde, assistência social, mobilidade urbana, infraestrutura e valorização dos espaços públicos nos últimos 100 dias.

1. Revitalização da Praça da Bandeira

Obra paisagística e ambiental utilizando a técnica Mulch, com melhorias na iluminação, acessibilidade e novos bancos. A praça voltou a ser um espaço de convivência e um cartão-postal para moradores e turistas.

2. Início da obra da rotatória do Jaguaribe (Rotatória do Jordanense)

Intervenção histórica que destrava um dos principais gargalos do trânsito local, promovendo mais fluidez e segurança para motoristas e pedestres.

3. Consulta com pneumologista e ampliação da consulta compartilhada nos postos

A chegada do Dr. Edgard ao Complexo de Saúde e o reforço da atenção básica com equipes integradas ampliaram o acesso e a qualidade no atendimento à população.

4. Rua sem Wi-Fi – projeto de combate à dependência digital

Realizado nos bairros aos sábados, o programa promove brincadeiras, esportes e momentos de convivência em família, resgatando o tempo de qualidade longe das telas.

5. Casa Abrigo – Inauguração da Casa de Passagem Reverendo Jesus Anacleto Rosa

Acolhimento digno para pessoas em situação de vulnerabilidade, com abrigo, alimentação e apoio social. Uma política pública essencial para a inclusão e o cuidado social.

6. Nova unidade de psiquiatria no Complexo de Saúde

Espaço humanizado voltado à saúde mental, com estrutura moderna e atendimento respeitoso, reforçando o compromisso da gestão com o cuidado integral das pessoas.

7. Entrega de novo ônibus escolar 0km

Mais conforto e segurança no transporte dos alunos da rede municipal, com acessibilidade garantida. A conquista veio por meio de parceria com o Governo do Estado e o deputado Tomé Abduch.

8. Reforma e ampliação do Posto de Saúde do Monte Carlo

Investimento direto na atenção básica, com mais estrutura física e qualificação do atendimento prestado à comunidade.

9. Inauguração da quadra de areia Marcelo da Costa – Spok

Espaço esportivo revitalizado com recursos viabilizados pela deputada Maria Lúcia Amary e o vereador Gustavo Maximino. A entrega homenageia um ícone do esporte jordanense.

10. Revitalização do Portal da Cidade

Melhorias visuais e estruturais no principal ponto de entrada da cidade, valorizando o turismo e a identidade cultural de Campos do Jordão.

Houve ainda o início do uso das câmeras de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) para a fiscalização do trânsito em 20 pontos considerados estratégicos. Conheça cada um deles aqui. A prefeitura também começou a transição digital com a “despapelização” da administração pública, além de ações no Turismo e Cultura, entre elas, a volta do carnaval em Vila Abernéssia e a retomada da Festa do Pinhão após cinco anos de paralisação. O evento começa dia 28/04 no Mercado Municipal, mas a programação ainda não foi divulgada pela prefeitura.

Promessas que continuam no papel

Os 100 primeiros dias de governo são importantes para mostrar resultados, mas também para os prefeitos demonstrarem comprometimento com o que prometeram durante a campanha eleitoral. Em Campos do Jordão, a lista de promessas é grande. Para relembrar, selecionamos 10 delas que continuam no papel. Fonte: www.caecamposdojordao.com.br

1. Construção do Paço Municipal

O Paço Municipal terá toda a estrutura do governo concentrada em um só lugar. Obra vai fazer parte da revitalização de Vila Abernéssia.

2. Pronto Atendimento central

Construção de uma UPA Unidade de Pronto Atendimento em Vila Abernéssia com funcionamento 24h

3. Zero alagamentos

Construção de piscinões, áreas “esponja” e outras ações viabilizadas com o uso da verba de proteção ambiental

4. Circuito Abernéssia

Programa para transformar o centro em uma das vilas mais charmosas do país com paisagismo total, bolsão de estacionamento, revitalização do mercado municipal, urbanização das fachadas e roteiro cultural

5. Campos na mão

Aplicativo de todos os serviços da prefeitura direto na palma da mão para resolver tudo pelo celular.

6. Saúde na mão

Acesso a exames e consultas direto pelo celular

7. Mobilidade Urbana

Trânsito livre com implantação de rotas alternativas, zona azul, melhoria e aumento do transporte coletivo, incluindo alternativas sustentáveis

8. Melhor idade ativa

Incluir o idoso no mercado de trabalho junto às secretarias de Turismo e Cultura. Melhorias na Casa do Idoso com revitalização, novos equipamentos e equipe especializada

9. Plano Diretor

Revisão do Plano Diretor e adequação da Lei de Uso do Solo com objetivo de adequar à realidade atual e permitir o desenvolvimento sustentável da cidade.

10. Centro de Inovação

A cidade terá um centro de inovação para fomento de projetos e startups ligadas à indústria digital e de tecnologia. O centro também vai oferecer cursos de T.I., games, inteligência artificial, entre outros.

Agora é esperar para ver se as promessas, de fato, serão cumpridas e cobrar a realização do que foi prometido. “O importante é que não seja só encantamento, mas confiança. E isso a gente conquista com trabalho sério, pé no chão e presença real na vida das pessoas”, disse o prefeito Carlos Eduardo (Cae).