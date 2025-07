Férias de inverno: Campos do Jordão “fora da caixa”

Trocar o centrinho por trilhas na Mantiqueira é uma das opções - Foto @aventoriba

Em julho, Campos do Jordão vive a sua alta temporada, época em que todos os caminhos levam à cidade mais alta do Brasil. Se você pretende passar as férias na estância, que tal viver experiências diferentes, claro, sem abrir mão do centrinho de Vila Capivari? Então, prepare-se para dias “fora da caixa!”

Hotéis que vão além da hospedagem

A rede hoteleira de Campos do Jordão é uma das melhores do país. São quase 300 hotéis e pousadas que proporcionam ótimo conforto, independentemente do padrão escolhido. Muitos também oferecem experiências, principalmente em contato com a natureza.

No hotel Toriba, por exemplo, existe um jardim de 60 mil metros quadrados com diversas espécies de árvores e plantas. É o ambiente perfeito para relaxar com a família e ainda saborear o tradicional Chá da Tarde londrino servido no restaurante Pennacchi testemunhando o indescritível pôr do sol.

Bar da torre, no Hotel Vila Inglesa - Foto @correianews

O hotel Vila Inglesa é outro também cercado de belíssimas paisagens. O prédio no estilo enxaimel foi erguido harmoniosamente em meio às araucárias. No Bar da Torre, as janelas são como vitrines para o jardim, o lugar perfeito para saborear porções e cervejas artesanais ao cair da tarde. Vale lembrar que tanto o Vila Inglesa quanto o Toriba são hotéis abertos para visitação. Ou seja, você não precisar ser hóspede para usufruir das belezas naturais que ambos oferecem.

A gastronomia

Restaurante Dona Chica recém-inaugurado no Parque Capivari - Foto Divulgação

A diversificada gastronomia de Campos do Jordão também é atrativo turístico. São inúmeras opções que proporcionam viagens pelas cozinhas do mundo. A começar pelo Sans Souci, em vila Jaguaribe, a cafeteria e confeitaria mais charmosa da estância que traz no seu cardápio as delícias da culinária francesa. Já o centrinho de Vila Capivari concentra boa parte do roteiro gastronômico de Campos do Jordão, onde é possível viajar pelos sabores da Itália, Suíça, Argentina, entre outros países apenas atravessando o calçadão.

Claro que a autêntica comida da Mantiqueira também marca presença no badalado centrinho turístico. Uma opção é o restaurante Dona Chica, no Parque Capivari, que oferece pratos feitos com produtos típicos da região, entre eles, o Pout-Pourri Dona Chica, que traz na receita bolinho de pinhão, javaporco, truta e peixinho de horta.

Mas se a sua intenção é, de fato, fugir do lugar comum, a opção é o Art BBQ. O restaurante é temático, inspirado nos salões do Velho Oeste americano que proporciona uma verdadeira viagem no tempo. Além do ambiente customizado, oferece música ao vivo e o tradicional churrasco texano.

Art BBQ tem ambiente temático e música ao vivo - Foto artbbq.com.br

Aventura e relaxamento

Para aproveitar ao máximo sua viagem, que tal acordar cedo e participar de uma expedição pela Serra da Mantiqueira? O programa Aventoriba oferece contato direto com a natureza realizando trilhas em cenários paradisíacos como o complexo do Baú e o Horto Florestal. No final sempre tem um banquete em restaurantes parceiros.

Depois de horas de caminhada, nada melhor que uma massagem relaxante no spa L´Occitane, localizado no Hotel Toriba. A marca francesa dispõe de profissionais de diversas especialidades como fisioterapeutas, enfermeiros e massoterapeutas. O espaço oferece tratamentos faciais que hidratam, nutrem, revigoram, iluminam e embelezam a pele, além de massagens.

Há ainda o chamado Spa Day, com um programa personalizado de relaxamento, revitalização, desintoxicação e hidratação. Mas o grande destaque é a banheira feita de pedra, toda esculpida na rocha, uma verdadeira obra de arte.

Roteiro cultural

Depois de relaxar, a dica é visitar a Casa da Xilogravura, em Jaguaribe. Trata-se de um museu particular com inúmeras coleções de gravuras impressas com matrizes de madeira sobre papel e outras superfícies. Obras de mais de mil artistas estão no acervo. Parte delas ficam expostas em 30 salas abertas ao público. Há ainda um ateliê xilográfico, oficina tipográfica e biblioteca especializada sobre esse tipo de arte. No jardim da Casa da Xilogravura fica a lápide do Chiquinho, o cãozinho que conheceu a Europa com o seu tutor, o professor Antônio Costella. A aventura foi narrada no livro “Patas na Europa”.

Esculturas ao ar livre no Museu Felícia Leriner - Foto @correianews

Outra opção de passeio cultural é o Museu Felícia Leirner, um jardim de esculturas no quintal do Auditório Cláudio Santoro. São 85 estátuas expostas a céu aberto feitas em bronze e cimento branco. Com formas abstratas retratam o homem, a mulher e figuras lúdicas. O percurso tem cerca de 900 metros de extensão, sendo 300 deles acessíveis a cadeirantes. No alto do mirante há uma vista indescritível para a Pedra do Baú. Durante o mês de julho tem programação musical especial ao pôr do sol.

Campos do Jordão possui muito mais atrações. Por isso, programe-se nestas férias e venha desfrutar das belezas e encantos que a estância tem para oferecer