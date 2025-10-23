Azeite produzido na Mantiqueira participa de evento gastronômico em São Paulo

Azeite Rossini está entre os produtores presentes no evento - Foto azeiterossini.wordpress.com

Começa nesta sexta-feira, 24/10, em São Paulo, o Comer e Beber Experience, evento gastronômico que reúne restaurantes, bares, entre outros estabelecimentos premiados oferecendo pratos sofisticados a preços populares. Produtores de queijo, linguiças artesanais, cachaças entre outras iguarias também vão estar presentes na feira realizada no Espaço ARCA, na Vila Leopoldina.

No estande da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, seis produtores vão expor o que há de melhor na culinária paulista. Entre eles está o Azeite Rossini, de Santo Antônio do Pinhal, que em 2022 entrou para a lista dos 10 melhores do mundo durante um concurso na Espanha. O processo de produção é artesanal, o que garante ao produto aromas e sabores incomparáveis.

A Cabanha Campestre, de Campinas, também foi selecionada para representar a gastronomia de São Paulo com seus queijos especiais feitos 100% com leite de ovelha. A Charcuterie De Paula, da região de Ibiúna, vai levar para o evento suas linguiças feitas à mão recheadas com queijo e goiabada. De Guarulhos o Meu POTTO vai apresentar antepastos variados e a Cachaça Três Pedras, seus rótulos artesanais.

A 7ª edição do Comer & Beber Experience também vai reunir drinks, pratos e sobremesas para degustação do público com preços que não causam indigestão. Na programação musical estão previstos shows com Marisa Monte, Arlindinho com Sombrinha, entre outros artistas. “A culinária é um dos principais atrativos do Estado de São Paulo, com diversos cheiros, sabores e histórias. Além disso, a gastronomia é um dos maiores motivadores de viagem”, disse o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena.

Serviço:

7º Comer & Beber Experience

Data: de 24 a 26/10

Local: espaço ARCA – Vila Leopoldina - São Paulo SP

