Casos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas sobem para 104 no Brasil

O número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas chegou a 104 em todo o país, segundo atualização divulgada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (20). Do total, 47 casos foram confirmados e 57 ainda estão em investigação. Outras 578 notificações já foram descartadas.

O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências, com 38 confirmações e 19 casos em análise, além de 408 notificações descartadas. Também há registros confirmados em Pernambuco (3), Paraná (5) e Rio Grande do Sul (1).

Situação nos estados

Além de São Paulo, outros estados estão em alerta e monitoram casos suspeitos de intoxicação por metanol. As investigações seguem em:

Pernambuco: 26 casos em análise

26 casos em análise Rio de Janeiro: 2 casos

2 casos Piauí: 3 casos

3 casos Mato Grosso do Sul: 1 caso

1 caso Goiás: 1 caso

1 caso Paraná: 2 casos

2 casos Bahia: 1 caso

1 caso Minas Gerais: 1 caso

1 caso Tocantins: 1 caso

O Ministério da Saúde também confirmou nove mortes provocadas pela ingestão de bebidas contaminadas com metanol. Entre elas, seis ocorreram em São Paulo, duas em Pernambuco e uma no Paraná. Outros sete óbitos seguem em investigação — um em São Paulo, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Paraná. Até o momento, 27 notificações de óbito foram descartadas.

Alerta para consumo de bebidas adulteradas

O metanol é uma substância altamente tóxica, utilizada principalmente na indústria química e automotiva, e não deve ser usada na fabricação de bebidas alcoólicas. A ingestão acidental ou por meio de produtos adulterados pode causar cegueira, insuficiência renal, danos neurológicos e até a morte.

As autoridades reforçam a importância de evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa e de denunciar a venda de produtos clandestinos. A população pode acionar a vigilância sanitária local ou a Polícia Civil em casos suspeitos.

Monitoramento nacional e atualizações

Os dados são atualizados pela Sala de Situação do Ministério da Saúde, que acompanha as notificações de intoxicação relacionadas ao consumo de bebidas contaminadas com metanol. As atualizações são divulgadas todas as segundas, quartas e sextas-feiras, após as 17h, em boletins oficiais disponíveis no portal do Ministério.

O objetivo é monitorar e coordenar as ações de vigilância epidemiológica, apoiar os estados e municípios e intensificar campanhas de conscientização sobre os riscos da fabricação e consumo de bebidas ilegal