Cresce acesso à internet por smart TVs em São Paulo

Queda dos preços das smart TVs contribuiu para o aumento - Foto Divulgação

Pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revelou a popularização das smart TVs no Estado de São Paulo. Segundo o estudo publicado no boletim SEADE SP, em dez anos, o uso de televisores conectados à internet cresceu 56%. Em 2014, apenas 07% dos paulistas acessavam a rede mundial de computadores pela TV. Em 2024, o índice saltou para 63%.

De acordo com o levantamento, o aumento da preferência está relacionado à queda dos preços dos aparelhos e também ao crescimento das plataformas de streaming que deram ao telespectador o controle da programação, o que não ocorre na TV tradicional. Além disso, a chegada da fibra optica nos domicílios também contribuiu para a escolha das smart TVs.

Segundo a Fundação SEADE, a smart TV é atualmente um dos principais meios de acesso à internet, superando até mesmo os computadores, que nos últimos cinco anos perderam espaço. O estudo revelou ainda que pessoas das classes A/B são os principais usuários e que 78% dos paulistas consomem vídeos, filmes e séries pela internet, um aumento de 20%. Além disso, 29% acessam a internet por diferentes dispositivos, como TV, celular e computador.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

A pesquisa também mostra que além de São Paulo, existe no país uma tendência de uso crescente da smart TV com a presença maior da internet de alta velocidade nos lares. Por outro lado, as desigualdades sociais ainda privam uma boa camada da sociedade desses avanços tecnológicos.