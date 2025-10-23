Conteúdo oferecido por:

SESI abre 8 mil vagas gratuitas para EJA Profissionalizante em São Paulo

São José dos Campos está entre as 35 cidades contempladas pelo programa SEJA PRO+ Trabalho e Emprego

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 23/10/2025 07:21

O Serviço Social da Indústria (SESI) está com 8 mil vagas abertas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante em todo o estado de São Paulo. A iniciativa gratuita faz parte do programa SEJA PRO+ Trabalho e Emprego, que oferece uma nova oportunidade para jovens de 18 a 29 anos concluírem a Educação Básica e obterem qualificação profissional. As inscrições estão disponíveis no site oficial do SESI-SP, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026.

Formação escolar e qualificação técnica em um único programa

A proposta do SEJA PRO+ é unir educação básica e capacitação profissional, ampliando as oportunidades de empregabilidade. O curso é voltado a jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio e desejam retornar à escola com foco no mercado de trabalho.

Com metodologia inovadora, o programa combina 80% das aulas a distância e 20% presenciais, permitindo que os alunos conciliem os estudos com a rotina de trabalho. A abordagem valoriza as experiências de vida dos participantes e oferece cursos alinhados às demandas da indústria.

De acordo com Wisley Pereira, superintendente de Educação do SESI Nacional, o programa vai além da escolarização.

“O programa oferta cursos técnicos de qualificação alinhados com a demanda da indústria. Nosso objetivo é garantir que essa juventude tenha acesso à escolarização e também à empregabilidade. Queremos devolver um direito que não foi adquirido na idade adequada e abrir novas possibilidades de crescimento profissional”, destacou.

Pereira também ressalta que o projeto atende trabalhadores que já estão no mercado, mas ainda não concluíram seus estudos.

“A ideia é que possam finalizar a escolarização, aprimorar a qualificação técnica e crescer dentro das empresas em que atuam.”

Lançamento oficial e abrangência do programa

O SEJA PRO+ Trabalho e Emprego foi lançado oficialmente em 20 de outubro, em parceria entre o Serviço Social da Indústria (SESI), o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nesta primeira fase, o programa abrange 36 unidades do SESI-SP localizadas em 35 municípios paulistas e na capital.

Entre as cidades contempladas estão:

  • Araraquara (SP): Av. Octaviano Arruda Campos, 686, Jardim Floridiana
  • Araras (SP): Av. Melvin Jones, 2600, Heitor Villa Lobos
  • Bauru (SP): Rua Rubens Arruda, 8-50, Altos da Cidade
  • Birigui (SP): Av. José Agostinho Rossi, 620, Jardim Pinheiros
  • Campinas (SP): Av. das Amoreiras, 450, Parque Itália
  • Cotia (SP): Rua Mesopotâmia, 300, Moinho Velho
  • Diadema (SP): Av. Paranapanema, 1500, Taboão
  • Franca (SP): Av. Santa Cruz, 2870, Jardim Centenário
  • Guarulhos (SP): Rua Benedicto Caetano da Cruz, 100
  • Itapetininga (SP): Av. Padre Antonio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco
  • Itu (SP): Rua José Bruni, 201, Centro
  • Jacareí (SP): Rua Antônio Ferreira Rizzini, 600, Jardim Elza Maria
  • Jaú (SP): Av. João Lourenço Pires de Campos, 600, Jardim Pedro Ometto
  • Jundiaí (SP): Av. Antônio Segre, 695, Jardim Brasil
  • Limeira (SP): Av. Major José Levy Sobrinho, 2415, Alto da Boa Vista
  • Marília (SP): Av. João Ramalho, 1306, Jardim Conquista
  • Mauá (SP): Av. Presidente Castelo Branco, 237, Jardim Zaira
  • Mogi das Cruzes (SP): Rua Valmet, 171, Brás Cubas
  • Mogi Guaçu (SP): Rua Eduardo Figueiredo, 300, Parque Zaniboni III
  • Osasco (SP): Rua Calixto Barbieri, 23/83, Bairro I.A.P.I
  • Presidente Prudente (SP): Av. Ibraim Nobre, 585, Parque Furquim
  • Ribeirão Preto (SP): Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho, 3465, Castelo Branco
  • Rio Claro (SP): Av. M-29, 441, Jardim Floridiana
  • Santo André (SP): Praça Dr. Armando Arruda Pereira, 100, Santa Terezinha
  • São Bernardo do Campo (SP): Rua Suécia, 900, Assunção
  • São Carlos (SP): Rua Cel. José Augusto de Oliveira Sales, 1325, Vila Izabel
  • São José dos Campos (SP): Av. Cidade Jardim, 4389, Bosque dos Eucaliptos
  • São José do Rio Preto (SP): Av. Duque de Caxias, 4656, Vila Elvira
  • São Paulo (SP):
    • Rua Bom Pastor, 654, Ipiranga
    • Rua Carlos Weber, 835, Vila Leopoldina
    • Rua Deodato Saraiva da Silva, 110, A.E. Carvalho (Parque das Paineiras)
  • Santos (SP): Av. Nossa Senhora de Fátima, 366, Jardim Santa Maria
  • Sertãozinho (SP): Rua José Rodrigues Godinho, 100, Cohab Maurílio Biagi
  • Sorocaba (SP): Rua Duque de Caxias, 494, Mangal
  • Suzano (SP): Av. Senador Roberto Simonsen, 550, Jardim Imperador
  • Tatuí (SP): Av. São Carlos, 900, Vila Doutor Laurindo

Além do estado de São Paulo, o programa também será lançado em outras unidades da federação ainda este ano, como Ceará (em 4 de novembro) e Santa Catarina (em 26 de novembro). Ao todo, mais de 25 mil estudantes devem ser beneficiados em todo o país.

Cursos disponíveis
A EJA Profissionalizante do SESI-SP é oferecida em parceria com o SENAI-SP e abrange os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Confira alguns dos cursos disponíveis:

  • Almoxarife
  • Assistente de RH
  • Assistente de controle de qualidade
  • Controlador e programador de produção
  • Costureiro sob medida
  • Desenhista de moda
  • Eletricista instalador residencial
  • Inspetor de qualidade
  • Operador de computador
  • Pintor imobiliário

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a educação é fundamental para o desenvolvimento profissional. “O estudo é a chave que abre portas. É essencial que o trabalhador esteja preparado para enfrentar o mercado de forma atualizada e alcançar as melhores oportunidades. Com emprego de qualidade e salário digno, ele pode planejar sua vida com mais segurança e autonomia”, afirmou.

Também participaram do lançamento o secretário Nacional da Juventude, Ronald Sorriso; o presidente do CN-SESI, Fausto Augusto Junior; o diretor superintendente do SESI Nacional, Paulo Mól; e o superintendente do SESI São Paulo, Alexandre Pflug.

Segundo Paulo Mól, a iniciativa fortalece a integração entre educação e trabalho. “Nosso principal compromisso é proporcionar novas oportunidades para que jovens e adultos tenham acesso a uma educação de qualidade, possibilitando uma inserção produtiva no mundo do trabalho”, disse.

Após a conclusão dos cursos, o SESI encaminhará ao Ministério do Trabalho e Emprego as informações dos formandos para que sejam cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE), agilizando o processo de inserção profissional.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.sesisp.org.br.

