SESI abre 8 mil vagas gratuitas para EJA Profissionalizante em São Paulo

O Serviço Social da Indústria (SESI) está com 8 mil vagas abertas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante em todo o estado de São Paulo. A iniciativa gratuita faz parte do programa SEJA PRO+ Trabalho e Emprego, que oferece uma nova oportunidade para jovens de 18 a 29 anos concluírem a Educação Básica e obterem qualificação profissional. As inscrições estão disponíveis no site oficial do SESI-SP, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026.

Formação escolar e qualificação técnica em um único programa

A proposta do SEJA PRO+ é unir educação básica e capacitação profissional, ampliando as oportunidades de empregabilidade. O curso é voltado a jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio e desejam retornar à escola com foco no mercado de trabalho.

Com metodologia inovadora, o programa combina 80% das aulas a distância e 20% presenciais, permitindo que os alunos conciliem os estudos com a rotina de trabalho. A abordagem valoriza as experiências de vida dos participantes e oferece cursos alinhados às demandas da indústria.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

De acordo com Wisley Pereira, superintendente de Educação do SESI Nacional, o programa vai além da escolarização.

“O programa oferta cursos técnicos de qualificação alinhados com a demanda da indústria. Nosso objetivo é garantir que essa juventude tenha acesso à escolarização e também à empregabilidade. Queremos devolver um direito que não foi adquirido na idade adequada e abrir novas possibilidades de crescimento profissional”, destacou.

Pereira também ressalta que o projeto atende trabalhadores que já estão no mercado, mas ainda não concluíram seus estudos.