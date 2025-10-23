SESI abre 8 mil vagas gratuitas para EJA Profissionalizante em São Paulo

O Serviço Social da Indústria (SESI) está com 8 mil vagas abertas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante em todo o estado de São Paulo. A iniciativa gratuita faz parte do programa SEJA PRO+ Trabalho e Emprego, que oferece uma nova oportunidade para jovens de 18 a 29 anos concluírem a Educação Básica e obterem qualificação profissional. As inscrições estão disponíveis no site oficial do SESI-SP, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026.
Formação escolar e qualificação técnica em um único programa
A proposta do SEJA PRO+ é unir educação básica e capacitação profissional, ampliando as oportunidades de empregabilidade. O curso é voltado a jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio e desejam retornar à escola com foco no mercado de trabalho.
Com metodologia inovadora, o programa combina 80% das aulas a distância e 20% presenciais, permitindo que os alunos conciliem os estudos com a rotina de trabalho. A abordagem valoriza as experiências de vida dos participantes e oferece cursos alinhados às demandas da indústria.
Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.
De acordo com Wisley Pereira, superintendente de Educação do SESI Nacional, o programa vai além da escolarização.
“O programa oferta cursos técnicos de qualificação alinhados com a demanda da indústria. Nosso objetivo é garantir que essa juventude tenha acesso à escolarização e também à empregabilidade. Queremos devolver um direito que não foi adquirido na idade adequada e abrir novas possibilidades de crescimento profissional”, destacou.
Pereira também ressalta que o projeto atende trabalhadores que já estão no mercado, mas ainda não concluíram seus estudos.
“A ideia é que possam finalizar a escolarização, aprimorar a qualificação técnica e crescer dentro das empresas em que atuam.”
Lançamento oficial e abrangência do programa
O SEJA PRO+ Trabalho e Emprego foi lançado oficialmente em 20 de outubro, em parceria entre o Serviço Social da Indústria (SESI), o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Nesta primeira fase, o programa abrange 36 unidades do SESI-SP localizadas em 35 municípios paulistas e na capital.
Entre as cidades contempladas estão:
- Araraquara (SP): Av. Octaviano Arruda Campos, 686, Jardim Floridiana
- Araras (SP): Av. Melvin Jones, 2600, Heitor Villa Lobos
- Bauru (SP): Rua Rubens Arruda, 8-50, Altos da Cidade
- Birigui (SP): Av. José Agostinho Rossi, 620, Jardim Pinheiros
- Campinas (SP): Av. das Amoreiras, 450, Parque Itália
- Cotia (SP): Rua Mesopotâmia, 300, Moinho Velho
- Diadema (SP): Av. Paranapanema, 1500, Taboão
- Franca (SP): Av. Santa Cruz, 2870, Jardim Centenário
- Guarulhos (SP): Rua Benedicto Caetano da Cruz, 100
- Itapetininga (SP): Av. Padre Antonio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco
- Itu (SP): Rua José Bruni, 201, Centro
- Jacareí (SP): Rua Antônio Ferreira Rizzini, 600, Jardim Elza Maria
- Jaú (SP): Av. João Lourenço Pires de Campos, 600, Jardim Pedro Ometto
- Jundiaí (SP): Av. Antônio Segre, 695, Jardim Brasil
- Limeira (SP): Av. Major José Levy Sobrinho, 2415, Alto da Boa Vista
- Marília (SP): Av. João Ramalho, 1306, Jardim Conquista
- Mauá (SP): Av. Presidente Castelo Branco, 237, Jardim Zaira
- Mogi das Cruzes (SP): Rua Valmet, 171, Brás Cubas
- Mogi Guaçu (SP): Rua Eduardo Figueiredo, 300, Parque Zaniboni III
- Osasco (SP): Rua Calixto Barbieri, 23/83, Bairro I.A.P.I
- Presidente Prudente (SP): Av. Ibraim Nobre, 585, Parque Furquim
- Ribeirão Preto (SP): Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho, 3465, Castelo Branco
- Rio Claro (SP): Av. M-29, 441, Jardim Floridiana
- Santo André (SP): Praça Dr. Armando Arruda Pereira, 100, Santa Terezinha
- São Bernardo do Campo (SP): Rua Suécia, 900, Assunção
- São Carlos (SP): Rua Cel. José Augusto de Oliveira Sales, 1325, Vila Izabel
- São José dos Campos (SP): Av. Cidade Jardim, 4389, Bosque dos Eucaliptos
- São José do Rio Preto (SP): Av. Duque de Caxias, 4656, Vila Elvira
- São Paulo (SP):
- Rua Bom Pastor, 654, Ipiranga
- Rua Carlos Weber, 835, Vila Leopoldina
- Rua Deodato Saraiva da Silva, 110, A.E. Carvalho (Parque das Paineiras)
- Santos (SP): Av. Nossa Senhora de Fátima, 366, Jardim Santa Maria
- Sertãozinho (SP): Rua José Rodrigues Godinho, 100, Cohab Maurílio Biagi
- Sorocaba (SP): Rua Duque de Caxias, 494, Mangal
- Suzano (SP): Av. Senador Roberto Simonsen, 550, Jardim Imperador
- Tatuí (SP): Av. São Carlos, 900, Vila Doutor Laurindo
Além do estado de São Paulo, o programa também será lançado em outras unidades da federação ainda este ano, como Ceará (em 4 de novembro) e Santa Catarina (em 26 de novembro). Ao todo, mais de 25 mil estudantes devem ser beneficiados em todo o país.
Cursos disponíveis
A EJA Profissionalizante do SESI-SP é oferecida em parceria com o SENAI-SP e abrange os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Confira alguns dos cursos disponíveis:
- Almoxarife
- Assistente de RH
- Assistente de controle de qualidade
- Controlador e programador de produção
- Costureiro sob medida
- Desenhista de moda
- Eletricista instalador residencial
- Inspetor de qualidade
- Operador de computador
- Pintor imobiliário
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a educação é fundamental para o desenvolvimento profissional. “O estudo é a chave que abre portas. É essencial que o trabalhador esteja preparado para enfrentar o mercado de forma atualizada e alcançar as melhores oportunidades. Com emprego de qualidade e salário digno, ele pode planejar sua vida com mais segurança e autonomia”, afirmou.
Também participaram do lançamento o secretário Nacional da Juventude, Ronald Sorriso; o presidente do CN-SESI, Fausto Augusto Junior; o diretor superintendente do SESI Nacional, Paulo Mól; e o superintendente do SESI São Paulo, Alexandre Pflug.
Segundo Paulo Mól, a iniciativa fortalece a integração entre educação e trabalho. “Nosso principal compromisso é proporcionar novas oportunidades para que jovens e adultos tenham acesso a uma educação de qualidade, possibilitando uma inserção produtiva no mundo do trabalho”, disse.
Após a conclusão dos cursos, o SESI encaminhará ao Ministério do Trabalho e Emprego as informações dos formandos para que sejam cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego (SINE), agilizando o processo de inserção profissional.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.sesisp.org.br.