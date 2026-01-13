Concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão avança: Tarcísio autoriza publicação do edital de leilão

O processo de concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão avançou oficialmente no início de 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou a autorização para a publicação do Edital de Leilão que viabiliza a transferência da ferrovia à iniciativa privada, etapa considerada decisiva dentro do cronograma do projeto.

A informação foi divulgada pelo próprio governador em suas redes sociais na noite de segunda-feira (12). Na publicação, Tarcísio destacou a relevância histórica da ferrovia e o impacto esperado com a concessão. “Acabamos a segunda-feira assinando o decreto que libera a licitação da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Essa ferrovia com tanta história vai renascer, trazendo beleza e prosperidade, renovando o turismo de toda a região”, escreveu.

Além do texto, o governador publicou um vídeo em que detalha os objetivos do projeto e reforça que a iniciativa integra o programa ferroviário e o plano de investimentos do Governo do Estado de São Paulo. Segundo ele, a EFCJ foi concebida no início do século XX por sanitaristas, com o objetivo de transportar pacientes que buscavam tratamento para tuberculose no clima da Serra da Mantiqueira, e acabou se tornando um dos símbolos históricos e turísticos da região.

No pronunciamento, Tarcísio também mencionou o cenário de degradação enfrentado pela ferrovia ao longo dos últimos anos e afirmou que a concessão permitirá a recuperação do patrimônio ferroviário com novos aportes privados. “Agora ela vai ser revitalizada, vai receber investimentos e terá a agregação de novos atrativos”, afirmou.

Entre os destaques citados estão a integração com o Museu da História Ferroviária e com o Parque Reino das Águas Claras, em Pindamonhangaba, ampliando o potencial turístico do traçado ferroviário. O governador ressaltou ainda a possibilidade de deslocamentos turísticos entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, fortalecendo a economia regional, a gastronomia e o turismo de experiência na Serra da Mantiqueira.

“Vai ser importante para quem sai de Campos do Jordão até Santo Antônio do Pinhal para curtir o ar bucólico, os restaurantes e o turismo local. Tenho certeza de que isso vai impulsionar divisas, gerar empregos e criar oportunidades, além de representar mais um passo na retomada do transporte ferroviário de passageiros no Estado”, declarou.

Cronograma e próximas etapas

De acordo com o cronograma apresentado pelo Governo do Estado, o Edital de Leilão deverá ser publicado e concluído ainda no primeiro semestre de 2026. Já o leilão e a assinatura do contrato de concessão estão previstos para ocorrer no segundo semestre do ano.

O projeto foi debatido em duas audiências públicas realizadas em 2025 e prevê a revitalização gradual da ferrovia, conhecida popularmente como “Estradinha”, por meio de etapas bem definidas. O plano inicial contempla três trechos principais.

O primeiro trecho compreende o percurso entre a Estação Emílio Ribas, no bairro do Capivari, e o portal de entrada de Campos do Jordão. O segundo liga Emílio Ribas à Estação Nova Portal, ainda dentro do município. Já o terceiro trecho integra Emílio Ribas à Estação Eugênio Lefévre, localizada em Santo Antônio do Pinhal.

Um quarto momento do projeto poderá incluir a revitalização do trecho urbano de Pindamonhangaba. Essa fase, no entanto, depende de novos estudos técnicos, de ajustes solicitados pela administração municipal e da estratégia que vier a ser adotada pelo futuro concessionário, caso essas intervenções sejam incorporadas ao dossiê final da concessão.

Impacto regional e tecnológico

Além do apelo turístico e histórico, o projeto da concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão envolve desafios técnicos relevantes, especialmente no trecho plano de Pindamonhangaba, que possui maior extensão e exige investimentos mais robustos. A modernização do leito ferroviário e a adoção de tecnologias como o sistema de cremalheiras estão entre os pontos previstos para garantir maior segurança operacional em áreas de forte declividade.

A expectativa do Governo do Estado é que a concessão estimule o desenvolvimento econômico regional, fortaleça o turismo sustentável e recupere um dos mais importantes símbolos da história ferroviária paulista. Para Campos do Jordão e municípios do entorno, o avanço do edital representa um passo concreto rumo à reativação plena da ferrovia como produto turístico estruturado e vetor de geração de empregos e renda na Serra da Mantiqueira.