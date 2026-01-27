Conteúdo oferecido por:

Nova passagem de carga especial gera megaoperação de escolta em Campos do Jordão

Peça de 18 m de comprimento será colocada ao lado da estação do bondinho, em Abernéssia; acompanhamento logístico terá início às 21h30

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 27/01/2026 18:32
Subestação de energia está no portal de entrada da cidade - Foto Sérgio Biagioni

As forças de segurança de Campos do Jordão serão mobilizadas novamente nesta terça-feira, 27 de janeiro, para acompanhar o transporte de uma subestação elétrica modular pela região central da cidade. Situação semelhante foi vivida no último dia 23, quando uma megaoperação avançou a madrugada para escoltar uma carga subdimensionada até a fábrica da Minalba, no bairro Água Santa.

Desta vez, o equipamento será levado até a estação do bondinho, em Vila Abernéssia. O transporte da peça de 18 m de comprimento, 4,40 m de largura e 5,35 m de altura vai envolver equipes da Defesa Civil, Departamento de Trânsito e Guarda Civil Municipal. Técnicos da empresa distribuidora de energia e das operadoras de telefonia e internet também vão participar da operação. 

O apoio logístico vai ter início às 21h30, horário previsto para carreta que transporta o equipamento deixar o portal de entrada da cidade. Durante o percurso, serão realizadas interdições temporárias no trânsito nas avenidas Januário Miráglia e Frei Orestes Girardi. A expectativa da Secretaria de Segurança e Cidadania é que o trabalho seja concluído por volta de meia noite.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Links Patrocinados

Pousada Villa Capivary
O conforto de sua casa e o charme de Campos em um só lugar. Localizada no centro turi...
Restaurante Mercearia Campos
Destino certo da boa comida, ambiente agradável e descontraído. Cardápio variado e ót...
Vemaguet67 – Microcervejaria e Choperia
Mais que uma cervejaria, é um ponto de encontro para quem valoriza experiências autên...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 30/01/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 31/01/2026