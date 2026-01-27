Nova passagem de carga especial gera megaoperação de escolta em Campos do Jordão

Subestação de energia está no portal de entrada da cidade - Foto Sérgio Biagioni

As forças de segurança de Campos do Jordão serão mobilizadas novamente nesta terça-feira, 27 de janeiro, para acompanhar o transporte de uma subestação elétrica modular pela região central da cidade. Situação semelhante foi vivida no último dia 23, quando uma megaoperação avançou a madrugada para escoltar uma carga subdimensionada até a fábrica da Minalba, no bairro Água Santa.

Desta vez, o equipamento será levado até a estação do bondinho, em Vila Abernéssia. O transporte da peça de 18 m de comprimento, 4,40 m de largura e 5,35 m de altura vai envolver equipes da Defesa Civil, Departamento de Trânsito e Guarda Civil Municipal. Técnicos da empresa distribuidora de energia e das operadoras de telefonia e internet também vão participar da operação.

O apoio logístico vai ter início às 21h30, horário previsto para carreta que transporta o equipamento deixar o portal de entrada da cidade. Durante o percurso, serão realizadas interdições temporárias no trânsito nas avenidas Januário Miráglia e Frei Orestes Girardi. A expectativa da Secretaria de Segurança e Cidadania é que o trabalho seja concluído por volta de meia noite.