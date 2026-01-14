Pré-Carnaval da ADC Embraer reforça tradição em São José dos Campos com matinês familiares e noite carnavalesca em fevereiro

O Pré-Carnaval da ADC Embraer está confirmado para os dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, em São José dos Campos, e chega a mais uma edição consolidado como um dos principais eventos carnavalescos do Vale do Paraíba. Após o sucesso registrado no ano passado, a festa retorna mantendo a proposta de valorizar o carnaval de forma organizada, acessível e estruturada para atender públicos de diferentes faixas etárias, reforçando uma tradição que já faz parte do calendário cultural da cidade.

Realizado no Clube de Campo ADC Embraer, o evento se tornou referência regional ao longo dos anos por unir música, lazer e convivência em um ambiente planejado. A localização e a infraestrutura do clube permitem que o pré-carnaval seja vivido de maneiras distintas ao longo do dia, com programação voltada às famílias durante as tardes e atrações pensadas para o público adulto no período noturno.

O crescimento do Pré-Carnaval da ADC Embraer acompanha uma tendência observada em diversas cidades do interior paulista: a busca por eventos carnavalescos que ofereçam segurança, conforto e organização, sem perder a essência da festa popular. Nesse contexto, o evento passou a atrair não apenas associados, mas também foliões de diferentes regiões de São José dos Campos e de municípios vizinhos do Vale do Paraíba, ampliando seu alcance e relevância regional.

A programação musical dos dias 7 e 8 de fevereiro reúne nomes que dialogam com diferentes estilos e públicos. Estão confirmadas apresentações de JV Music Jones, Val Lopes, Bloco dos Brutos, Giovana Urano, Banda Prada e Peleco, artistas e grupos que compõem o cenário musical carnavalesco e garantem diversidade sonora ao longo do fim de semana. A proposta é oferecer uma sequência de shows que mantenha o clima festivo do pré-carnaval, com repertórios que mesclam ritmos tradicionais e releituras contemporâneas.

Durante as tardes de sábado e domingo, o Pré-Carnaval da ADC Embraer contará com matinês em ambos os dias, com atividades pensadas para toda a família. Esse formato tem sido um dos diferenciais do evento, ao permitir que crianças, pais e responsáveis participem juntos da festa em um ambiente controlado e seguro. As matinês reforçam o caráter familiar do pré-carnaval, estimulando a convivência entre gerações e a valorização do carnaval como manifestação cultural acessível a todos.

Já a noite do dia 7 de fevereiro terá uma programação carnavalesca voltada ao público maior de 18 anos, ampliando o leque de experiências oferecidas pelo evento. A divisão da programação por horários e perfis de público contribui para a organização do espaço e para a fluidez das atividades, além de atender diferentes expectativas dos foliões que buscam desde um ambiente familiar até uma opção de entretenimento noturno.

Ao longo dos últimos anos, o Pré-Carnaval da ADC Embraer se consolidou como uma alternativa ao carnaval de rua tradicional, especialmente para quem procura uma festa estruturada, com controle de acesso e serviços de apoio. A realização no Clube de Campo permite a oferta de áreas de descanso, alimentação e convivência, o que se reflete na permanência prolongada do público ao longo do dia e na experiência positiva relatada em edições anteriores.

Outro ponto que contribui para o fortalecimento do evento é a preocupação com a logística e a organização. A programação é distribuída de forma equilibrada, evitando sobreposição de atrações e garantindo melhor aproveitamento dos espaços disponíveis. Essa característica tem sido fundamental para manter o crescimento do pré-carnaval sem comprometer a qualidade da experiência oferecida aos participantes.

Os ingressos já estão disponíveis para venda antecipada, com diferentes setores e opções que incluem espaços com mesas, atendendo a perfis variados de público. A comercialização antecipada permite ao público planejar a participação no evento e à organização dimensionar a estrutura necessária para cada dia de programação. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Sympla, por meio do site sympla.com.br.

A expectativa para a edição de 2026 é de manter o público registrado no ano anterior e, possivelmente, ampliar a participação, acompanhando o crescimento contínuo do evento. A consolidação do Pré-Carnaval da ADC Embraer como um dos principais eventos do gênero no Vale do Paraíba reforça o papel de São José dos Campos como polo regional de lazer e entretenimento, especialmente no período que antecede o carnaval oficial.

Com uma proposta que equilibra tradição, organização e diversidade de atrações, o Pré-Carnaval da ADC Embraer segue como uma opção relevante para quem busca vivenciar o clima carnavalesco em um ambiente estruturado. A combinação de matinês familiares e programação noturna amplia o alcance do evento e reafirma sua importância no calendário cultural da cidade e da região.