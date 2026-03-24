Campos do Jordão entra na rota do chocolate e vira destaque entre destinos mais procurados em 2026

Campos do Jordão voltou a ganhar protagonismo no turismo brasileiro — desta vez impulsionada por um dos sabores mais desejados do mundo.

Com a proximidade do Dia do Cacau, celebrado em 26 de março, a cidade aparece entre os destinos mais recomendados para quem busca experiências ligadas ao chocolate. O destaque vem de um levantamento recente da plataforma Booking.com, que aponta uma mudança clara no comportamento dos viajantes.

Hoje, viajar também é experimentar. Segundo o estudo, 75% dos brasileiros pretendem comprar produtos gastronômicos durante as férias, enquanto 64% afirmam que escolhem destinos justamente pela culinária local.

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Chocolate vira símbolo da experiência em Campos do Jordão

Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão já consolidou sua imagem como destino de clima frio e gastronomia marcante. Nesse cenário, o chocolate artesanal se tornou um dos grandes protagonistas.

No bairro Capivari, principal centro turístico da cidade, chocolaterias movimentam visitantes durante todo o ano — com ainda mais força nos períodos de temperaturas mais baixas.

O consumo vai além do produto. A experiência inclui fondue, bebidas quentes, degustações e ambientes temáticos que reforçam o clima acolhedor e sensorial da cidade.

Destinos de serra ganham força no turismo gastronômico

O destaque de Campos do Jordão acompanha uma tendência nacional. Cidades como Gramado (RS) e Penedo (RJ) também aparecem entre os destinos mais buscados por quem quer unir viagem e gastronomia.

O clima frio, combinado com arquitetura inspirada na Europa e produção artesanal, cria o cenário ideal para esse tipo de turismo — especialmente no outono e inverno.

Rota do chocolate também cresce no mundo

O movimento não é exclusivo do Brasil. Destinos como Bruxelas e Bruges, na Bélgica, Turim, na Itália, e Zurique, na Suíça, continuam entre os mais procurados por turistas interessados no universo do chocolate.

Nessas cidades, a experiência vai além do consumo, envolvendo história, cultura e até visitas a fábricas e museus dedicados ao cacau.

Consumo cresce além da Páscoa

Apesar da forte ligação com a Páscoa, o chocolate é consumido durante todo o ano. Segundo especialistas, o maior volume de vendas acontece no Dia dos Namorados.

Outro destaque é o aumento da procura por chocolates com maior teor de cacau, especialmente acima de 70%, associados a benefícios como ação antioxidante.

Expectativa de alta no movimento com chegada do frio

Com a chegada do outono e a aproximação do inverno, a expectativa é de aumento no fluxo de turistas em Campos do Jordão.

A cidade segue como uma das principais escolhas para quem busca clima de montanha, gastronomia diferenciada e experiências completas — agora ainda mais fortalecida pelo turismo do chocolate.