Campos do Jordão entra na rota do chocolate e vira destaque entre destinos mais procurados em 2026

Campos do Jordão voltou a ganhar protagonismo no turismo brasileiro — desta vez impulsionada por um dos sabores mais desejados do mundo.
Com a proximidade do Dia do Cacau, celebrado em 26 de março, a cidade aparece entre os destinos mais recomendados para quem busca experiências ligadas ao chocolate. O destaque vem de um levantamento recente da plataforma Booking.com, que aponta uma mudança clara no comportamento dos viajantes.
Hoje, viajar também é experimentar. Segundo o estudo, 75% dos brasileiros pretendem comprar produtos gastronômicos durante as férias, enquanto 64% afirmam que escolhem destinos justamente pela culinária local.
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Chocolate vira símbolo da experiência em Campos do Jordão
Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão já consolidou sua imagem como destino de clima frio e gastronomia marcante. Nesse cenário, o chocolate artesanal se tornou um dos grandes protagonistas.
No bairro Capivari, principal centro turístico da cidade, chocolaterias movimentam visitantes durante todo o ano — com ainda mais força nos períodos de temperaturas mais baixas.
O consumo vai além do produto. A experiência inclui fondue, bebidas quentes, degustações e ambientes temáticos que reforçam o clima acolhedor e sensorial da cidade.
Destinos de serra ganham força no turismo gastronômico
O destaque de Campos do Jordão acompanha uma tendência nacional. Cidades como Gramado (RS) e Penedo (RJ) também aparecem entre os destinos mais buscados por quem quer unir viagem e gastronomia.
O clima frio, combinado com arquitetura inspirada na Europa e produção artesanal, cria o cenário ideal para esse tipo de turismo — especialmente no outono e inverno.
Rota do chocolate também cresce no mundo
O movimento não é exclusivo do Brasil. Destinos como Bruxelas e Bruges, na Bélgica, Turim, na Itália, e Zurique, na Suíça, continuam entre os mais procurados por turistas interessados no universo do chocolate.
Nessas cidades, a experiência vai além do consumo, envolvendo história, cultura e até visitas a fábricas e museus dedicados ao cacau.
Consumo cresce além da Páscoa
Apesar da forte ligação com a Páscoa, o chocolate é consumido durante todo o ano. Segundo especialistas, o maior volume de vendas acontece no Dia dos Namorados.
Outro destaque é o aumento da procura por chocolates com maior teor de cacau, especialmente acima de 70%, associados a benefícios como ação antioxidante.
Expectativa de alta no movimento com chegada do frio
Com a chegada do outono e a aproximação do inverno, a expectativa é de aumento no fluxo de turistas em Campos do Jordão.
A cidade segue como uma das principais escolhas para quem busca clima de montanha, gastronomia diferenciada e experiências completas — agora ainda mais fortalecida pelo turismo do chocolate.