iPhones a partir de R$ 950: Receita Federal inicia leilão e gera corrida por ofertas

A Receita Federal iniciou nesta semana o primeiro leilão eletrônico de 2026, abrindo ao público a possibilidade de adquirir produtos apreendidos ou abandonados com valores abaixo do mercado. Entre os itens que mais chamam atenção estão os smartphones, especialmente modelos de iPhone com lances iniciais a partir de R$ 950.

Ao todo, o leilão disponibiliza 242 lotes, com uma variedade de mercadorias que inclui eletrônicos, acessórios, relógios e veículos. A disputa já está aberta para envio de propostas e segue até o fim da semana, movimentando interessados em todo o país.

O que está disponível no leilão

A lista de produtos é ampla e contempla desde itens de uso pessoal até bens de maior valor. Entre os principais destaques estão:

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celulares de diversas marcas, incluindo iPhones

fones de ouvido e acessórios eletrônicos

relógios

veículos

Alguns lotes reúnem vários itens em conjunto, enquanto outros são individuais. Por isso, a recomendação é analisar com atenção a descrição de cada lote antes de participar.

Prazo e etapas do leilão

O período para envio de propostas começou no dia 23 de março e vai até sexta-feira (27), às 21h. Após essa etapa, acontece a classificação das propostas na segunda-feira (30), às 9h.

Na sequência, a partir das 10h, tem início a fase de lances em tempo real, quando os participantes disputam os lotes diretamente pela plataforma.

Como participar

Todo o processo é feito pela internet, por meio do portal da Receita Federal, dentro do sistema e-CAC. Para acessar, é necessário ter uma conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro.

Esse requisito garante a identificação do participante e a validade dos lances durante o leilão.

Visitação dos produtos

Apesar de o leilão ser eletrônico, a Receita permite que os interessados façam a vistoria presencial dos itens antes de enviar propostas.

A visitação ocorre entre os dias 23 e 27 de março, em locais definidos no edital, nas cidades de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, São Luís e Teresina.

A conferência é importante, já que os produtos são vendidos no estado em que se encontram.

Retirada dos lotes

Quem arrematar algum lote deve fazer a retirada no local indicado em até 30 dias após o leilão. A Receita Federal não realiza envio dos produtos, e toda a logística fica por conta do comprador.

Por que a Receita realiza esses leilões

Os itens ofertados são resultado de apreensões, abandono ou processos legais. Ao realizar os leilões, a Receita Federal dá destino a essas mercadorias e reforça o combate ao comércio irregular.

Além disso, os recursos arrecadados são destinados aos cofres públicos e podem ser utilizados em diversas áreas, como saúde, educação e segurança.

Oportunidade exige atenção

Apesar dos preços atrativos, a participação exige planejamento. É fundamental ler o edital, verificar os produtos quando possível e considerar custos adicionais, como transporte.

Com valores iniciais mais baixos e grande variedade de itens, o leilão costuma atrair tanto consumidores quanto revendedores, especialmente em categorias de alta demanda como eletrônicos.

O primeiro leilão de 2026 já mostra esse movimento, com forte interesse nos lotes de smartphones e expectativa de disputa acirrada até o encerramento.