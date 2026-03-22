Megadepósito com bilhões em ouro, cobre e prata é descoberto na América do Sul e chama atenção global

Um gigantesco depósito mineral com potencial bilionário foi identificado na Cordilheira dos Andes, na fronteira entre Argentina e Chile, e já chama a atenção do mercado internacional. A descoberta integra o chamado Projeto Vicuña, considerado por especialistas como um dos mais promissores empreendimentos minerais do planeta.

A área concentra grandes reservas de cobre, ouro e prata — três dos minerais mais estratégicos para a economia global — e vem sendo estudada por grandes empresas do setor. Entre elas estão a canadense Lundin Mining e a australiana BHP, duas gigantes da mineração mundial.

Os dados iniciais divulgados pelas companhias apontam para um volume de recursos considerado histórico, colocando o projeto no radar de investidores e governos.

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Complexo mineral pode se tornar um dos maiores do mundo

O Projeto Vicuña reúne dois grandes depósitos: Filo del Sol e Josemaría. As áreas estão localizadas na província de San Juan, na Argentina, e na região de Atacama, no Chile, separadas por apenas 11 quilômetros.

Essa proximidade levou as empresas a tratarem os dois depósitos como um único complexo mineral, ampliando ainda mais o potencial de exploração e tornando o projeto ainda mais relevante no cenário global.

Segundo executivos envolvidos na iniciativa, o conjunto pode representar um dos maiores recursos combinados de cobre, ouro e prata já identificados até hoje.

A estimativa inicial indica que apenas a fase de desenvolvimento pode exigir investimentos de até US$ 17 bilhões — cerca de R$ 85 bilhões na cotação atual.

Investimentos bilionários e exploração de longo prazo

O governo argentino já classificou o projeto como um dos maiores investimentos estrangeiros diretos da história do país, reforçando a dimensão econômica da descoberta.

A descoberta também chama atenção no Brasil, onde setores ligados ao turismo, economia e mercado acompanham de perto movimentações globais desse porte.

Para viabilizar a operação, as empresas solicitaram a inclusão do empreendimento no Regime de Incentivo a Grandes Investimentos (RIGI), que oferece benefícios fiscais e condições especiais para projetos considerados estratégicos.

A proposta prevê uma exploração que pode se estender por até 40 anos, com facilidades para exportação e repatriação de lucros.

De acordo com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, apenas nos dois primeiros anos o projeto pode receber ao menos US$ 2 bilhões em investimentos.

Localização estratégica amplia interesse e debates

A posição geográfica do depósito, exatamente na fronteira entre Argentina e Chile, tem gerado discussões sobre regras de exploração, divisão de recursos e impactos econômicos entre os dois países.

A região é conhecida pela alta concentração de minerais estratégicos, fundamentais para setores como energia, tecnologia e indústria, o que aumenta o interesse internacional e reforça o peso geopolítico da descoberta.

Um relatório técnico mais detalhado sobre o Projeto Vicuña deve ser apresentado no primeiro trimestre de 2026. O documento deve trazer estimativas mais precisas sobre o tamanho das reservas e o valor total da jazida, que pode atingir cifras ainda mais expressivas.