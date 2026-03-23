Por que Campos do Jordão fica mais frio no outono? Clima da estação já começa a mudar na serra

Com a chegada do outono, Campos do Jordão já começa a registrar mudanças no clima, com temperaturas mais amenas, manhãs frias e tardes agradáveis — características típicas da estação na Serra da Mantiqueira.

A tendência para os próximos dias indica tempo estável, com poucas nuvens e leve queda nas temperaturas, especialmente durante as primeiras horas do dia e à noite.

Esse cenário já antecipa o clima característico do outono na cidade, período que também marca o início da movimentação turística, impulsionada por datas como a Páscoa.

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Altitude e tempo mais seco explicam o frio na serra

O principal fator que contribui para o clima mais frio em Campos do Jordão é a altitude, que ultrapassa os 1.600 metros. Quanto maior a altitude, menor tende a ser a temperatura, o que torna a cidade naturalmente mais fria do que outras regiões do estado de São Paulo.

Durante o outono, a redução da umidade e a menor presença de nuvens favorecem a perda de calor ao longo da noite. Com isso, as madrugadas e manhãs ficam mais frias, intensificando a sensação térmica típica da serra.

Semana deve manter padrão de outono na região

Ao longo da semana, a previsão indica predominância de tempo firme em Campos do Jordão, com variação de nuvens e possibilidade de mudanças pontuais, sem previsão de chuva significativa.

As temperaturas devem seguir dentro do padrão de transição entre estações, com mínimas mais baixas no início do dia e máximas agradáveis durante a tarde.

Clima favorece turismo e movimenta cidade para a Páscoa

Com a proximidade da Páscoa, o clima de outono se torna um dos principais atrativos de Campos do Jordão. A combinação de temperaturas mais amenas, dias ensolarados e noites frias cria o cenário ideal para passeios, gastronomia e experiências típicas da serra.

Tradicionalmente, o período de Páscoa marca o início de uma fase mais movimentada no turismo local, com aumento na procura por hospedagens, restaurantes e atrações.

O clima mais seco e estável também contribui para uma experiência mais confortável para visitantes, especialmente em comparação aos meses de verão, que costumam registrar mais chuvas.

Outono marca início da temporada mais procurada

Além de preparar o cenário para a Páscoa, o outono também representa a transição para a alta temporada de inverno, quando Campos do Jordão recebe um grande fluxo de turistas.

Com temperaturas mais baixas e a atmosfera característica da cidade, o destino se consolida como um dos mais procurados do estado de São Paulo neste período.