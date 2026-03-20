Sucesso no Horto, Pamonhada Dona Chica acontece no Capivari e nos Mellos neste fim de semana

A Pamonhada Dona Chica 2026 foi um dos destaques do último final de semana em Campos do Jordão. Realizado no Horto Florestal, o evento reuniu moradores e turistas em um ambiente cercado pela natureza, oferecendo uma experiência gastronômica marcada pela valorização do milho e da culinária regional.

Com proposta voltada à gastronomia afetiva, a pamonhada trouxe receitas preparadas de forma artesanal, com ingredientes frescos e forte identidade caipira. O público pôde acompanhar de perto o preparo das pamonhas, além de degustar diversas variações doces e salgadas, bolos e outros quitutes típicos.

Evento une gastronomia, cultura e natureza

O cenário do Horto Florestal contribuiu diretamente para o sucesso da edição. Em meio ao verde e ao clima agradável da serra, o evento proporcionou uma experiência completa, combinando boa comida com contato direto com a natureza.

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A estrutura montada no local destacou o cuidado com a apresentação e o atendimento, criando um ambiente acolhedor que agradou diferentes públicos, desde famílias até turistas em busca de experiências autênticas em Campos do Jordão.

Além da gastronomia, a proposta da Dona Chica reforça uma tendência crescente no turismo local: a valorização de ingredientes regionais, produção artesanal e vivências que vão além do consumo, aproximando o visitante da cultura e das tradições da Mantiqueira.

Programação continua no Capivari e no Mellos

Após o sucesso no Horto Florestal, a Pamonhada Dona Chica segue com novas edições já confirmadas para os dias 21 e 22 de março, em dois pontos estratégicos de Campos do Jordão.

No Parque Capivari, a programação acontece das 11h30 às 17h e contará com uma agenda completa, incluindo atrações culturais, música ao vivo, recreação infantil, gincanas e workshop gastronômico. A expectativa é de grande público, já que o local concentra um dos maiores fluxos de visitantes da cidade.

Já no Dona Chica na Horta, localizado no Mellos, o evento também será realizado nos mesmos dias e horários, com uma proposta mais voltada à experiência gastronômica. O destaque fica para o menu especial com pratos à base de milho, preparados com ingredientes frescos e seguindo técnicas artesanais.

Evento reforça o turismo gastronômico em Campos do Jordão

A Pamonhada Dona Chica se consolida como uma iniciativa que fortalece o turismo gastronômico em Campos do Jordão, ampliando as opções de lazer e experiências para visitantes ao longo do ano. Combinando tradição, sabor e conexão com a natureza, o evento segue atraindo público e ganhando espaço no calendário turístico da cidade.