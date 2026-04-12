Bier & Food Festival estreia em Campos do Jordão com proposta que une gastronomia, cervejas artesanais e sustentabilidade

Campos do Jordão recebe, entre os dias 17 e 21 de abril, a primeira edição do Bier & Food Festival. O evento ocupa o Parque Capivari com uma proposta que combina gastronomia, cervejas artesanais, música e práticas voltadas à sustentabilidade.

A realização durante o feriado prolongado de abril insere o festival em um período estratégico para o turismo local, tradicionalmente marcado por clima ameno e fluxo constante de visitantes.

Parque Capivari concentra a operação do evento

A escolha do Parque Capivari posiciona o festival no principal eixo turístico da cidade. O espaço reúne atrações como teleférico, roda-gigante e áreas de convivência, o que favorece a circulação de público e a integração com outras atividades de lazer.

A montagem da estrutura dentro do parque permite concentrar diferentes experiências em um único ambiente, sem deslocamentos adicionais para o visitante.

Curadoria reúne cervejarias e operações gastronômicas

O festival contará com a participação de cervejarias artesanais como Baden Baden, Bamberg, Browe, Trip 70, Sapucaí e Beer Jordão, com oferta de rótulos que abrangem diferentes estilos.

Na área gastronômica, a curadoria reúne operações com propostas variadas, incluindo charcutaria, hambúrgueres artesanais, churrasco, confeitaria e opções voltadas à alimentação saudável. Entre os nomes confirmados estão Ceratti, Bullguer, Fabridoce, Pitstop, Vitta Fit, Empório Mantiqueira e Elephant Bar.

Festival inclui experiências de harmonização

A programação prevê workshops voltados à harmonização entre alimentos e cervejas, conduzidos por profissionais e marcas participantes.

A proposta é ampliar a experiência do público, incorporando conteúdo técnico e sensorial à programação do evento.

Sustentabilidade orienta modelo da primeira edição

O Bier & Food Festival adota diretrizes alinhadas ao conceito ESG, com ações voltadas ao monitoramento ambiental, inventário de carbono e compensação de emissões.

A organização busca estruturar o evento com base em práticas de menor impacto ambiental, incorporando métricas e processos que seguem padrões contemporâneos de sustentabilidade.

Programação musical acompanha os cinco dias

A agenda inclui apresentações ao vivo e sets de DJs distribuídos ao longo dos cinco dias, com repertório que transita entre jazz, pop rock e música eletrônica.

A programação foi desenhada para acompanhar o fluxo do público ao longo do dia, sem interferir na proposta central do evento.

Evento amplia agenda turística fora da alta temporada

A estreia do Bier & Food Festival ocorre em um momento em que Campos do Jordão amplia sua agenda de eventos ao longo do ano. A estratégia busca reduzir a concentração de visitantes no inverno e estimular a ocupação em outros períodos.

A expectativa é que o festival passe a integrar o calendário regular da cidade, reforçando a oferta de eventos voltados à gastronomia e ao entretenimento.

Serviço

Evento: Bier & Food Festival

Data: 17 a 21 de abril de 2026

Local: Parque Capivari – Campos do Jordão

Entrada: gratuita

Expectativa de público: 45 mil pessoas