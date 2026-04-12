Conexidades 2026 em Campos do Jordão lança aplicativo e leva evento para experiência digital em tempo real

O Conexidades 2026 anunciou o lançamento de seu aplicativo oficial e dá início a uma nova etapa na história do evento, que passa a incorporar de forma estruturada a experiência digital à programação presencial. Marcado para acontecer entre os dias 15 e 19 de junho, em Campos do Jordão, o encontro deixa de operar apenas no formato tradicional e passa a oferecer uma jornada integrada, com acesso a informações, conexões e conteúdos em tempo real.

A iniciativa acompanha uma transformação observada nos principais eventos do Brasil e do mundo, em que o uso de tecnologia se torna peça central para organizar fluxos, otimizar a experiência dos participantes e ampliar o alcance das atividades. No caso do Conexidades, o aplicativo surge como uma ferramenta estratégica para consolidar essa evolução.

Mais do que uma novidade pontual, o lançamento do app sinaliza uma mudança estrutural: o evento passa a funcionar como um ecossistema híbrido, combinando presença física com inteligência digital para potencializar resultados.

Aplicativo centraliza programação, mapa e networking em tempo real

O novo aplicativo do Conexidades reúne, em um único ambiente, todas as informações e funcionalidades necessárias para a participação no evento. Entre os principais recursos estão a programação atualizada em tempo real, o mapa interativo dos espaços, a lista de expositores, conteúdos exclusivos e ferramentas voltadas ao networking entre participantes.

Na prática, isso representa uma mudança significativa na forma como o público se organiza durante o evento. Em vez de depender de materiais impressos ou de informações dispersas, os participantes passam a ter controle total da agenda na palma da mão, podendo planejar sua rotina com mais precisão e agilidade.

O mapa interativo, por exemplo, facilita a localização de auditórios, estandes e áreas de interesse, reduzindo deslocamentos desnecessários e melhorando a circulação dentro do espaço. Já a programação em tempo real permite acompanhar alterações, confirmar horários e evitar conflitos de agenda.

Outro ponto relevante é a integração entre participantes. Com ferramentas de networking, o aplicativo possibilita a identificação de contatos estratégicos, o agendamento de encontros e a ampliação das conexões profissionais ao longo do evento.

O Experiência do público se torna mais fluida, personalizada e estratégica

A adoção do aplicativo impacta diretamente a experiência do público, que passa a ser mais fluida, personalizada e eficiente. Cada participante pode adaptar sua jornada de acordo com seus interesses, selecionando atividades, organizando compromissos e priorizando conteúdos relevantes.

Esse nível de personalização representa um avanço importante, especialmente em eventos de grande porte, onde a diversidade de painéis, debates e expositores pode tornar a experiência dispersa sem um sistema de organização eficiente.

Além disso, a digitalização contribui para reduzir barreiras de comunicação. Informações importantes deixam de depender de avisos presenciais ou sinalizações físicas e passam a ser entregues de forma direta e instantânea, o que aumenta a eficiência operacional do evento.

Na prática, o aplicativo transforma a participação em uma experiência mais estratégica, permitindo que cada visitante aproveite melhor o tempo disponível e maximize o retorno obtido durante os dias de programação.

Digitalização acompanha tendência global no setor de eventos

A implementação de aplicativos próprios em eventos não é um movimento isolado. Trata-se de uma tendência consolidada no setor, impulsionada pela necessidade de melhorar a experiência do usuário e aumentar o engajamento do público.

Grandes feiras, congressos e encontros corporativos vêm adotando plataformas digitais como forma de integrar serviços, facilitar a navegação e ampliar as possibilidades de interação. Essa transformação ganhou ainda mais força nos últimos anos, especialmente após o período de eventos híbridos e online, que acelerou a incorporação de soluções tecnológicas no setor.

No contexto brasileiro, o Conexidades se posiciona entre os eventos que acompanham essa evolução, incorporando ferramentas que aproximam o público e ampliam a eficiência da experiência presencial.

A digitalização também contribui para a coleta de dados e para a melhoria contínua do evento, permitindo que a organização compreenda melhor o comportamento dos participantes e ajuste futuras edições com base em informações concretas.

Conexidades se consolida como um dos principais eventos de gestão pública do país

Em sua 9ª edição, o Conexidades chega a 2026 consolidado como um dos mais relevantes encontros voltados à gestão pública no Brasil. O evento reúne prefeitos, vereadores, gestores públicos, empresários, especialistas e representantes de instituições em um ambiente voltado à troca de experiências e à construção de soluções para os municípios.

Ao longo dos anos, o Conexidades ampliou seu alcance e passou a desempenhar um papel estratégico na articulação entre o setor público e a iniciativa privada, funcionando como um espaço de convergência de ideias, projetos e parcerias.

A escolha de Campos do Jordão como sede reforça o posicionamento do evento, que já se tornou parte do calendário nacional de encontros institucionais e corporativos. A cidade, tradicional destino turístico da Serra da Mantiqueira, oferece infraestrutura adequada para receber eventos de grande porte e contribui para a experiência dos participantes.

Tema de 2026 destaca governança e inovação sustentável

A edição de 2026 terá como tema central “Governança e Inovação Sustentável”, refletindo a necessidade crescente de modernização da administração pública e de adoção de práticas mais eficientes e responsáveis na gestão dos municípios.

O debate sobre governança envolve transparência, eficiência administrativa, uso inteligente de recursos públicos e fortalecimento das instituições. Já a inovação sustentável aponta para a adoção de tecnologias e soluções que promovam desenvolvimento sem comprometer o meio ambiente e as futuras gerações.

Ao reunir especialistas e lideranças de diferentes áreas, o Conexidades cria um ambiente propício para discutir esses temas e apresentar caminhos viáveis para sua aplicação na realidade dos municípios brasileiros.

Feira de exposições e Pavilhão dos Municípios ampliam oportunidades

Além da programação técnica, o evento contará com uma feira de exposições que reúne empresas, instituições e organizações que apresentam soluções voltadas à gestão pública. Esse espaço funciona como um ponto de encontro entre oferta e demanda, permitindo que gestores conheçam tecnologias, serviços e projetos aplicáveis às suas cidades.

O tradicional Pavilhão dos Municípios também será destaque, oferecendo visibilidade para cidades que desejam apresentar suas iniciativas, atrair investimentos e compartilhar boas práticas.

Esses espaços ampliam as oportunidades de interação e fortalecem o caráter prático do evento, que vai além do debate teórico e busca conectar ideias a soluções concretas.

Impacto do evento vai além dos dias de programação

Embora concentrado em cinco dias, o Conexidades gera impactos que se estendem para além do período de realização. As conexões estabelecidas, as ideias discutidas e as parcerias formadas durante o evento tendem a se desdobrar ao longo do tempo, influenciando projetos e decisões em diferentes municípios.

Com a introdução do aplicativo, esse impacto pode ser potencializado, já que a plataforma digital permite manter o relacionamento entre participantes mesmo após o encerramento do evento, ampliando a continuidade das interações.

Esse fator reforça o papel do Conexidades como um catalisador de iniciativas e como um espaço de construção coletiva de soluções para o setor público.

Inscrições para o Conexidades 2026 serão gratuitas

As inscrições para o Conexidades 2026 serão gratuitas e estarão disponíveis a partir do dia 15 de abril, por meio do site oficial do evento. A expectativa é de que a nova estrutura digital, aliada à relevância do encontro, contribua para ampliar o número de participantes e fortalecer ainda mais sua presença no cenário nacional.

A combinação entre conteúdo técnico, networking qualificado e inovação tecnológica posiciona o evento como uma das principais plataformas de diálogo e desenvolvimento voltadas à gestão pública no Brasil.

Com a chegada do aplicativo e a evolução do formato, o Conexidades 2026 se apresenta como um reflexo de um novo momento no setor de eventos, em que a integração entre o físico e o digital deixa de ser tendência e passa a ser uma realidade consolidada.