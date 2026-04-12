Leilão de carros raros começa em Campos do Jordão com modelos milionários e catálogo exclusivo

Campos do Jordão volta a ser destaque no cenário nacional com um evento que combina exclusividade, história e alto valor de mercado. Teve início neste sábado, dia 11 de abril, a Venda de Outono do Museu CARDE, leilão que reúne uma das seleções mais relevantes de carros clássicos e de coleção no Brasil em 2026.

Com mais de 40 lotes, o evento apresenta um catálogo diversificado, que percorre diferentes décadas da indústria automotiva, incluindo desde relíquias dos anos 1920 até superesportivos e modelos de luxo avaliados em milhões de reais.

Lances já estão abertos e carros estão em exposição

Desde a abertura no sábado (11), o público já pode visitar o museu para conferir de perto os veículos disponíveis. Paralelamente, os lances antecipados já estão liberados, permitindo que interessados iniciem as disputas antes do pregão final.

Os lances também já podem ser feitos de forma online por meio da plataforma da ArtMG Leilões, ampliando o acesso ao leilão para participantes de todo o país.

Encerramento acontece no dia 2 de maio

A Venda de Outono segue ao longo das próximas semanas e terá seu momento decisivo no dia 2 de maio, quando acontece o pregão final com a definição dos compradores.

Até lá, a expectativa é de valorização gradual dos lotes, impulsionada pela exclusividade e pelo interesse crescente no mercado de veículos clássicos.

Catálogo reúne carros que chegam a milhões de reais

O grande destaque do leilão está na qualidade e raridade dos veículos apresentados. O catálogo oficial reúne modelos que são considerados verdadeiras peças de coleção.

Entre os principais destaques estão:

Jaguar XJ220 (1994), superesportivo icônico com valor estimado acima de R$ 7 milhões

Bugatti Type 35 Recreation Pur Sang

Mercedes-Maybach S 680

Chevrolet Corvette Stingray Split Window (1963)

Chevrolet Corvette C1 Conversível (1954)

De Tomaso Pantera GTS (1974)

Os modelos chamam atenção não apenas pelo valor financeiro, mas também pelo peso histórico e pela exclusividade no mercado.

Clássicos de luxo, esportivos e ícones brasileiros

A diversidade do catálogo é outro ponto forte do leilão, reunindo diferentes perfis de veículos:

Clássicos de luxo de marcas como Rolls-Royce, Bentley e Cadillac

Esportivos e raridades europeias, como Lotus, BMW Alpina e Audi RS2

Ícones nacionais como Opala, Escort XR3, Passat Pointer e Puma

Relíquias históricas, incluindo modelos das décadas de 1920 e 1930

Essa variedade amplia o interesse do público e posiciona o leilão como um dos mais completos do país.

Mercado de carros clássicos segue em alta

O evento acontece em um momento de valorização dos veículos de coleção no cenário global. Com oferta limitada e demanda crescente, esses carros vêm sendo cada vez mais procurados tanto por colecionadores quanto por investidores.

Campos do Jordão ganha destaque com evento de alto padrão

A realização da Venda de Outono no Museu CARDE reforça o posicionamento da cidade como palco de eventos exclusivos e de alto nível.

Com lances já em andamento desde sábado (11) e encerramento marcado para 2 de maio, a expectativa é de forte movimentação nas próximas semanas, consolidando o leilão como um dos grandes destaques do calendário de 2026.