PRESENCIAL – Férias no Museu: “Moldando Expressões”

A artista Felícia Leirner, sempre sensível à arte, passou por diversos estilos e técnicas em sua carreira: pela música, como cantora soprano em Varsóvia (Polônia), pelas aulas de desenho e pintura, em companhia de sua filha, e pela escultura, assim que conheceu o seu professor Victor Brecheret. Por meio da experiência de formar esculturas a partir do barro, a artista criou uma coleção de obras que podem ser encontradas no Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão. Nesta oficina, os participantes conhecerão a história da artista e as técnicas utilizadas por ela em suas obras, e, a partir disso, construirão suas próprias esculturas utilizando alguns materiais, como a argila, o biscuit e o sabão.

Obs.: Limite de 20 participantes

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às quartas-feiras, 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br