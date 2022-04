Por Dentro do Viveiro: Conhecendo os pinhões da Serra da Mantiqueira

O Museu Felícia Leirner encontra-se em um fragmento de Mata Atlântica, na Serra da Mantiqueira, caracterizado pela paisagem típica de Floresta de Araucárias, árvores endêmicas desse bioma. O setor educativo propõe um passeio ao longo do espaço do Museu para conhecermos mais sobre esta espécie e seu ciclo reprodutivo que, a partir do mês de abril, inicia a liberação dos pinhões, sementes muito nutritivas e saborosas, apreciadas na culinária local e por várias aves e mamíferos. Conheça melhor sobre o plantio dessa semente e os cuidados com o solo.

Limite de 10 participantes

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 21/04/2022, quinta-feira, às 11 e às 15h

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br