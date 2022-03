Giro D’Italia 2022

A cidade de Campos do Jordão, será palco, em abril deste ano, de um dos maiores eventos de ciclismo de estrada do mundo: O Giro d’Itália, que tradicionalmente acontece na Itália, em maio.

O Giro d’Itália é reconhecido internacionalmente como “a prova mais difícil nos lugares mais incríveis do mundo”. Paisagens únicas que você só encontra na Itália e um percurso que somente os grandes campeões do ciclismo podem enfrentar.

O evento contará com duas opções de trajeto: de 110 e 63 quilômetros. O trajeto de 110 quilômetros terá 2.650 metros de altimetria, enquanto o de 63 quilômetros registrará 1.350 metros. Na parte mais difícil, os atletas terão de encarar os desafios do trecho de sete quilômetros na Serra do Paiol com inclinações de 13% a 24%. Os percursos passarão ainda por trechos nas belas cidades de Santo Antônio do Pinhal, Sapucaí Mirim e São Bento do Sapucaí.

Contato: [email protected]

Por questões de segurança e logística, o evento será limitado para 2.500 atletas amadores, maiores de 18 anos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site oficial do evento: giroridelikeaprobrasil.com.br.