Festcampos Cultural – Até a Noite Terminar

Festcampos é um evento dedicado a profissionais e amantes do audiovisual. Entre os dias 13 e 22 de maio, a charmosa cidade de Campos do Jordão receberá atividades totalmente gratuitas incluindo sessões de cinema, projeções em vídeo, palestras presenciais e online. O evento será realizado junto a 13 edição do tradicional Show de Inverno, uma grande convenção de cinema que todos os anos reúne distribuidores, exibidores , executivos nacionais e internacionais para conhecer os próximos lançamentos da temporada.

Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo e da Prefeitura de Campos do Jordão, o FestCampos é resultado de uma parceria entre a Veritah e a Espaço/Z. Os patrocinadores que apostaram nesta iniciativa foram a Sabesp, Prodesp, Itaú, DesenvolveSP e EMAE por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Você não pode ficar de fora da semana mais divertida da temporada!

Dia: Sexta-feira, 22 de maio

Horário: 18h

Entrada: Doe uma peça na entrada do evento.

Livre

O casamento do escritor Tom e da psicanalista Alice está abalado pela recente fama dele e pelo estresse do trabalho dela. O casal decide passar um fim de semana num chalé romântico numa cidade pequena, mas um temporal os surpreende na estrada. Depois de um pequeno acidente, o único lugar onde encontram abrigo é a casinha aconchegante da excêntrica Senhora H. Enquanto tentam fazer contato com o mundo exterior e conseguir ajuda, Tom e Alice são confrontados pelos segredos do seu casamento e pela desconfiança de que sua bondosa anfitriã sabe mais sobre eles do que deveria. Até o fim da noite, os dois precisarão abraçar a própria loucura se quiserem sobreviver.