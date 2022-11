Passeio com Noel 2022

A Prefeitura Municipal de Campos do Jordão convida a população jordanense para participar do Passeio com Noel que acontecerá no dia 10 de dezembro das 9 às 12hrs.

O passeio será ao longo do trajeto Centro de Eventos -> Gazebo -> Antiga ACM -> Centro de Eventos. Estes serão os pontos onde haverá uma contação de histórias sendo finalizado no Centro de Eventos com a apresentação de músicas natalinas pelas fanfarras da rede municipal e entrega de prêmios aos participantes do evento.

Haverá uma premiação para a pessoa mais fantasiada do passeio, então a hora de usar a criatividade e elaborar uma fantasia de natal chegou!

Venha participar com a gente!