Gabriel Sater: “Noites Pantaneiras” | 2º Arte no Outono – Todas as Vozes

Data: 13 de maio de 2023, 19h

Local: Auditório Claudio Santoro, Campos do Jordão – SP

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão – SP

Valores:

Compra individual: R$ 80 inteira | R$ 40 meia

Promocional Jordanense: R$ 60 (Para jordanenses que não se enquadram no valor de meia-entrada. Obrigatória a apresentação de comprovante de endereço no dia do evento. Valor não cumulativo com a meia-entrada)

Site: https://site.bileto.sympla.com.br/artenooutono/



Classificação livre



DESCRIÇÃO

Neste show encantador o multiartista Gabriel Sater apresenta “Noites Pantaneiras”, fruto do lançamento de seu 5º EP Erva Doce e de seu grande sucesso na televisão com o personagem Xeréu Trindade, no remake da novela Pantanal, na TV Globo. No repertório estão composições autorais e releituras que fizeram sucesso em novelas e filmes, como “Amor de Índio”, “Noite de Tempestade”, “Tocando em Frente” e temas instrumentais compostos para seu personagem, como “Trindade”, “Marruá” e “Tereré”, alguns deles entoados com a participação especial da Orquestra Canto da Viola, do Vale do Paraíba.



Será uma noite aconchegante na cidade mais alta do Brasil!