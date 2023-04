Gilsons | 2º Arte no Outono – Todas as Vozes



Data: 14 de maio de 2023, 11h

Local: Auditório Claudio Santoro, Campos do Jordão – SP

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão – SP

Valores:

Compra individual: R$ 80 inteira | R$ 40 meia

Promocional Jordanense: R$ 60 (Para jordanenses que não se enquadram no valor de meia-entrada. Obrigatória a apresentação de comprovante de endereço no dia do evento. Valor não cumulativo com a meia-entrada)

Site: https://site.bileto.sympla.com.br/artenooutono/



Classificação livre



DESCRIÇÃO

Pela primeira vez na Serra da Mantiqueira, os Gilsons trazem sua energia para o 2º Festival “Arte no Outono – Todas as Vozes”, em Campos do Jordão. Já indicados ao Grammy Latino e Prêmio Multishow, Francisco Gil, João Gil e José Gil apresentam um repertório leve, autêntico e especial com grandes sucessos como “Várias Queixas”, “Love Love”, “Pra Gente Acordar” e muito mais!



Não perca essa oportunidade única na cidade mais alta do Brasil!