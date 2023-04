XXII Congresso Paulista de Direito Notarial (II)

O Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP) convida a todos para o XXII Congresso Paulista de Direito Notarial, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de maio no Bendito Cacao Resort & Spa, no principal destino da temporada de inverno paulista: Campos do Jordão.

O evento, que reunirá notários e nomes da comunidade jurídica que se dedicam ao estudo do Direito Notarial, abordará temas atuais de interesse da classe, com debates técnicos e práticos entre notários, advogados e operadores do Direito.