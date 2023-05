21ª Semana Nacional de Museus: Oficina de Velas Aromáticas “Luzes do Outono” com Fabrízio Venâncio

No mundo atual, é preciso repensar no modo de utilização dos bens que nos cercam e reutilizar materiais deve fazer parte do dia a dia. A confecção de velas aromáticas com utilização de elementos reaproveitados pode proporcionar diferentes sensações, uma delas é o bem-estar relacionado aos aromas que invadem o ambiente, emanando acolhimento, calma, qualidade de vida e segurança. Além disso, é um ótimo objeto decorativo e personalizado.