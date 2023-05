3º Mostra de Cinema Infantil do Ponto MIS – Campos do Jordão

CLÁSSICO “BRANCA DE NEVE” É A ATRAÇÃO DO MÊS DE MAIO NO CINEMIS DO ESPAÇO CULTURAL

Celebrando o centenário da Disney, o filme selecionado é um clássico: “Branca de Neve e os Sete Anões”, animação que fez parte da infância de muitas gerações ao longo do tempo.

Gratuita e dirigidas aos alunos das escolas públicas e privadas – ainda que abertas ao público de todas as idades.

O projeto é uma parceria da Prefeitura de Campos do Jordão com o Museu da Imagem e do Som e a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

Para outras informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Valorização da Cultura: (12) 3664-4427.