Cia da Casa Amarela apresenta “Pela Estrada a Fora” | 2º Arte no Outono – Todas as Vozes

A Série Arte no Outono apresenta a Cia da Casa Amarela com a peça “Pela Estrada a Fora”. Rubra é uma menina no seu tempo. Apesar de estar antenada com o mundo digital, ama Bossa Nova. Devoradora de livros, não abandona seu celular. Vive com a mãe. Não conhece o pai. Ama sua avó. Pela estrada afora, encontra o Lobo, o mundo repressor que amedronta as meninas, as mulheres, os frágeis. O que o Lobo Bobo não sabe é que Rubra é mesmo uma menina do seu tempo – empoderada, ainda que ame o medieval.