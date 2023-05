Especial Dia das Mães

Campos do Jordão terá concerto especial em homenagem as mães

No próximo dia 12 de maio a AMECampos – Associação dos Amigos de Campos do Jordão, a Orquestra Filarmônica Jovem de Campos do Jordão e Região e a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, irão realizar um concerto mais que especial no Espaço Cultural Dr. Além. O evento tem início às 19h30 e promete ser uma celebração inesquecível às mães.

Com um repertório variado e atraente, o concerto contará com obras clássicas e populares de diferentes épocas e estilos. Entre as canções que serão tocadas, estão “Imagine” de John Lennon, “Hey Jude” dos Beatles, “Let it Go” do filme Frozen, “Nuvem de lágrimas”, “Aquarela do Brasil”, “My Way” de Frank Sinatra, entre outras.

Ingressos: (12)97403-1659