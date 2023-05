Orquestra Livre da Fundação Lia Maria Aguiar | 2º Arte no Outono – Todas as Vozes

Os alunos do Núcleo de Música da Fundação Lia Maria Aguiar contam com a possibilidade de aprender de forma inclusiva, imersos em uma rotina de estudos dentro de suas áreas de atuação. Divididas em instrumentos de cordas, sopros e percussão, trabalhados de forma individual e coletiva, as aulas são acompanhadas por uma equipe de professores e colaboradores que garantem a qualidade do aprendizado e o aprimoramento do talento do aluno.

As atividades coletivas se dividem em vários grupos artísticos: – Camerata de Violões; – Camerata de Cordas Friccionadas; – Grupo de Percussão; – Big Band; – Orquestra Livre.

Os grupos em suas trajetórias já participaram de várias apresentações e festivais de músicas nacionais e internacionais.