9° Festival de Curta Campos do Jordão – Experimental

Do dia 23 à 28 de Outubro, acontece o 9° Festival de Curta no Espaço Cultural Dr. Além em Campos do Jordão, com entrada franca!

Sessão Competitiva – Experimental

Over Lockdown, de Tiago Penna – Maceió (AL) – 2022 (7 min)

Tremendo Trovão, de Rubens Fabrício Anzolin – Porto Alegre (RS) – 2023 (7 min)

Como Àgua que sobre a Àgua corresse, de Lúcia Bronstein – São Paulo (SP) – 2023 (17 min)

Nicinha não vem, de Muriel Alves – Rio de Janeiro (RJ) – 2022 (5 min)

Klaxon e o Espírito Moderno, de Bruna Schelb Corrêa – Cataguases (MG) – 2022 (7 min)

Cartas de Arapuca, de Paulo Pontes – João Pessoa (PB) – 2023 (13 min)

Midríase, de Eduardo Monteiro – Curitiba (PR) – 2022 (7 min)

Guarda Vieja 3458 Timbre 3/6, de Karen Akerman e Miguel S. Lopes – Rio de Janeiro (RJ) 2023 (12 min)

CRU, de Diego Ruiz de Aquino – Campinas (SP) – 2022 (9 min)

Kikazaru, de Matheus Cabral – Vila Velha (ES) – 2022 (3 min)

Quando eu cheguei, de Romy Huber – Itajaí (SC) – 2023 (6 min)

Luz, Camêra, Produção. de Adriana Manolio e Charles Northrup – Maceió (SL) – 2023 (17 min)