Como ficam as diárias nos hotéis após regulamentação do Governo Federal?

Veja o tira-teima sobre a portaria do Ministério do Turismo que criou regras para o setor de hospedagem

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 19/09/2025 18:13
Regulamentação entra em em vigor dentro de três meses - Foto @correianews

O Ministério do Turismo (MTur) pôs fim à polêmica da lei que obrigava hotéis e pousadas a garantir diárias de 24h corridas regulamentando em até três horas o tempo máximo para limpeza e higienização dos quartos. A regra entra em vigor dentro de 90 dias. Mas, na prática, o que muda com a regulamentação? Confira o tira-teima.

As diárias serão de 21h?

O hóspede pagará por 24h mas poderá usufruir por 21h, já que as três horas restantes serão destinadas à limpeza e higienização. Esse tempo deverá ser comunicado de forma clara no momento da reserva e sem que haja qualquer cobrança adicional.

Como ficam o check-in e o check-out?

Os horários de entrada e saída continuam sendo definidos pelos meios de hospedagem. Cada hotel ou pousada tem autonomia para determinar quando o hóspede poderá fazer o check-in e o check-out, desde que a comunicação seja feita de forma clara e objetiva.

Como ficam o early check-in e o late check-out?

A portaria do MTur permite que o estabelecimento cobre tarifas diferenciadas para os hóspedes que entrarem antes do horário do check-in e saírem depois do horário do check-out. Nesse caso, é preciso que não haja comprometimento das horas determinadas para a arrumação.

Quais as demais regras da portaria do MTur?

- O documento também determina higienização completa do quarto com troca de roupa de cama e de banho;

- Hóspede pode dispensar a troca dos lençóis e toalhas, desde que não comprometa a segurança sanitária do hotel ou pousada;

- Introdução da ficha eletrônica de hospedagem, que facilita e agiliza o check-in e o check-out do hóspede, entre outros benefícios. Conheça cada um deles aqui.

Com informações Panrotas.

