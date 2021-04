Ação Virtual – Banda Alquimistas Sonorus Apresenta a Lenda dos Três Pinheiros

Neste dia em que Campos do Jordão comemora 147 anos de história, Museu e Auditório compartilham, por meio de música criada pela banda Alquimistas Sonorus, a Lenda dos Três Pinheiros, a mais famosa de Campos do Jordão. A lenda conta a história de Ignácio Caetano, um desbravador que enriqueceu com suas aventuras pelos caminhos do ouro na serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. O velho homem sovina enterrou todas as suas riquezas em um baú aos pés de 3 araucárias, matou o escravo que o ajudou, enterrando seu corpo junto ao tesouro e perpetuando o mistério.

O projeto contou com o apoio da Lei Aldir Blanc.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: quinta-feira, às 18h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito