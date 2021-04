Ação Virtual – História Interativa de Campos do Jordão

Em comemoração ao aniversário de Campos do Jordão, será realizada, nos stories das redes sociais do Museu e Auditório, a contação da história do município de forma divertida, em que os participantes poderão interagir completando e respondendo sobre fatos e curiosidades de nossa terra. O objetivo dessa atividade é ofertar um conhecimento sobre as particularidades de Campos do Jordão.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: quinta-feira, às 10h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito