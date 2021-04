TORIBA MUSICAL: CANÇÕES E ÁRIAS DE ÓPERAS

JÉSSICA LEÃO, soprano

ANTONIO LUIZ BARKER, piano, direção musical

Programa:

• Claudio Santoro – Ouve o silêncio

• L. Monnot, M. Monnot – La vie en rose

• Harold Arlen – Over the rainbow

• F. Sartori – Con te partirò

• C. Gounod – Je veux vivre (Romeu e Julieta)

• V. Bellini – Eccomi in lieta vesta…Oh! quante volte (ópera Os Capuletos e os Montecchio)

• W. A. Mozart – Der Hölle Rache (A flauta mágica)

• G. Verdi – Caro nome (Rigoletto)

• G. Puccini – O mio Babbino caro (Gianni Schicchi)

• G. Puccini – Quando m’en vo (La Bohème)

• F. Lehár – Meine Lippen sie küssen so heiss (Giuditta)

Jéssica Leão, 28 anos, é estrela em plena ascensão. No final de 2019 venceu o Concurso Jovens Solistas da Osesp – como prêmio fará uma apresentação como solista da Orquestra em concerto da temporada 2020, agendado para 17 de Maio. Nascida em São Bernardo do Campo, SP, Jéssica Leão iniciou estudos musicais em 2006, formando-se em canto lírico pelo conservatório André da Silva Gomes. Formou-se depois em canto lírico pelo Instituto de Artes da UNESP. Em 2014 e 1015 estudou na Alemanha, na Chorakademie Lübeck, com bolsa de estudo do Mozarteum. Participou de duas edições da academia Canto em Trancoso, também como bolsista do Mozarteum. Em 2018 foi finalista do programa Prelúdio, da TV Cultura. Entre várias outras participações em óperas, tem se destacado como a rainha da noite em A Flauta Mágica de Mozart, papel que já cantou em diversos palcos, inclusive na Inglaterra – em junho de 2018, em Hastings.