AÇÃO VIRTUAL – Fora da Caixa: Camila Faria

O projeto Fora da Caixa, realizado mensalmente em uma praça pública de Campos do Jordão, ganhou versões virtuais durante a pandemia, mas não deixou de aproximar os espaços culturais do jordanense, trazendo ações com artistas locais. O Museu e Auditório convidam a cantora e violeira Camila Faria para uma apresentação on-line que exibirá grandes clássicos da música raiz sertaneja. São canções que revelam o simples, o amor e as características ligadas à vida no sertão, acalentando o coração. Camila é jordanense e ajuda a manter viva a cultura do interior do estado.

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000